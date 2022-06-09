Режим Лукашенко готовит пожарников к войне 3 9.06.2022, 22:30

1,152

Спасателей вооружат пистолетами и автоматами.

В случае вооруженного конфликта часть личного состава МЧС будет передана Минобороны для укомплектования соответствующих подразделений. Спасателей вооружат пистолетами и автоматами. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на телеканале ОНТ.

Комментируя возникший резонанс в обществе по поводу выдачи табельного оружия спасателям, Синявский заявил, что «можно просто ответить — боятся по рогам получить».

Глава МЧС отметил, что у ведомства «одна из важнейших задач — вопросы гражданской обороны». Синявский сослался на протокол Женевской конвенции от 1949 года, где по его словам, прописано, что войска гражданской обороны могут вооружаться табельным оружием.

На самом деле в Женевской конвенции этого нет, но в дополнительном протоколе от 1978 года указано, что «ношение легкого личного оружия гражданским персоналом гражданской обороны с целью поддержания порядка или самообороны» не считается «действием, наносящим ущерб противнику». Последующие слова министра никак не подходят под это определение, пишет «Зеркало».

«Человек в погонах должен уметь владеть табельным оружием. Нет у нас там пулеметов, нет у нас гранатометов. У нас будут пистолеты и автоматы. Это табельное оружие. Две задачи основные — это организация взаимодействия с органами внутренних дел при возникновении массовых беспорядков. Расчет сил и средств произведен, задачи законодательно определены, внесены изменения в Закон об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Мы четко себе представляем, какую миссию и какие задачи мы будем выполнять в случае возникновения этих проблем. Но мы же понимаем, что для того, чтобы решать задачи на улице, нужно хорошо этому учиться, нужно уметь выполнять эти задачи. Есть и второстепенные задачи — это охрана объектов, это вопросы обеспечения охраны территории, оцепления. Мы будем выполнять эти задачи, если органы внутренних дел примут такое решение», — заявил Синявский.

Он также рассказал о том, где будет храниться оружие в мирное время и каков будет порядок его выдачи.

«Сегодня организованы (некоторые построены, а некоторые отреставрированы) комнаты для хранения оружия. Их одиннадцать. Мы разместим его там. В остальных подразделениях, а их намного больше, они будут храниться в органах внутренних дел. В случае необходимости будут выдаваться и использоваться по назначению», — сообщил глава МЧС.

Напомним, в конце мая глава МЧС Беларуси Вадим Синявский заявил, что белорусские спасатели проходят подготовку для действий в «особых условиях» и в ближайшие недели получат оружие.

О необходимости вооружить часть сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий их могли задействовать наравне с силовиками, в феврале на встрече заявил Лукашенко. По его словам, «все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком», таковыми их он и считает.

В случае войны часть спасателей передадут Министерству обороны

Министр по чрезвычайным ситуациям также рассказал, чем будут заниматься спасатели во время войны.

«Следующее направление — это вооруженный конфликт или какие-то боестолкновения на территории нашей страны. В этих целях каждый молодой человек поступает на службу в Вооруженные Силы и проходит курс молодого бойца. Что они там изучают? Они изучают материально-техническую часть табельного оружия, они изучают тактику ведения оборонительного боя или наступательного в составе отделения или взвода. То же самое будем делать и мы», — заявил Синявский.

По его словам, во время войны сотрудники МЧС будут выполнять свои задачи «по аварийно-спасательному делу, по спасению людей, вопросам гражданской обороны».

«Они останутся, никто от этого не уйдет. Однако часть наших людей, часть расчетного личного состава, будут переданы Минобороны для укомплектования соответствующих подразделений. У нас есть химики у нас есть дозиметристы, у нас есть кинологи. Эти люди будут подготовлены, вооружены и ими будут укомплектованы те подразделения Вооруженных Сил, которые будет заниматься этой работой, точнее боевыми действиями», — добавил глава МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».