Ученые выяснили, чьи 1,5-килограммовые яйца готовили люди 50 тысяч лет назад 9.06.2022, 22:38

Яйца были размером с дыню.

Новое исследование показывает, что "родителем" яиц 50 тысяч лет назад было существо с демоническим прозвищем.

В 1981 году ученые обнаружили в Австралии яичную скорлупу, которая обуглилась из-за того, что ее готовили на костре древние люди 50 тысяч лет назад. Яйца, которые как посчитали ученые, были размером с дыню, принадлежали неизвестной птице. Многие годы ученые спорили, что же это за наземное пернатое существо и наконец-то получен ответ на давно интересующий исследователей вопрос, сообщает Live Science.

Во время прошлых исследований ученые сошлись во мнении, что яйца принадлежали либо вымершей крупной птице, похожей на современную индейку под названием Progura, или же вымершей крупной птице под названием Genyornis newtoni, которые иногда называют "демоническими утками". Это связано с тем, что они имели огромные размеры, а также эти птицы имели эволюционную связь с современными утками.

Как показало исследование Беатрис Демарчи из Туринского университета, Италия, древние яйца все же принадлежали Genyornis newtoni. По словам ученых, эта древняя птица могла вырасти до 2 метров и весила примерно 240 кг.

"Я думаю, если бы я встретилась с этой мегауткой, то, наверное, сильно бы занервничала", — говорит Демарчи.

Учитывая огромный размер этой птицы, то естественно она откладывала большие яйца. Ученые считают, что яйца изначально весили примерно 1,6 кг.

"Мы думаем, что древние люди питались этими яйцами из-за высокого содержания в них белка. И скорее всего, охота за яйцами, могла стать причиной исчезновения этих огромных птиц", — говорит Демарчи.

Чтобы выяснить, кому же принадлежали яйца, которые были обнаружены в Австралии 41 год назад, ученые использовали метод секвенирования белка из яичной скорлупы.

После секвенирования, ученые использовали специальный компьютерный алгоритм, чтобы сравнить полученные результаты с геномами более чем 350 живых видов птиц. В ходе исследования выяснилось, что эти яйца точно не отложили древние птицы вида Progura, а принадлежат они именно Genyornis newtoni.

"Такие исследования дают ценную информацию о том, как человек может повлиять на природу. В том числе, как выбирая в качестве пищи тех или иных животных и птиц, он мог спровоцировать их исчезновение. Мы хотим и дальше искать признаки взаимодействия вымерших птиц с древними людьми", — говорит Демарчи.

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