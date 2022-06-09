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Чехия по программе МИД примет 500 россиян и белорусов, преследуемых властями

  • 9.06.2022, 22:49
Чехия по программе МИД примет 500 россиян и белорусов, преследуемых властями

Программа будет реализовываться в течение года.

Министерство иностранных дел Чехии опубликовало программу «Гражданское общество», в рамках которой страна намерена принять белорусов и россиян, преследуемых властями. В стране готовы принять 500 человек. Как сказано в сообщении МИД, цель программы — помочь активистам покинуть страну по соображениям безопасности.

Программа будет реализовываться в течение года, прием документов уже начался (с 20 мая).

МИД Чехии сообщает, что в программу могут быть включены граждане России и Беларуси, являющиеся общественными активистами, правозащитниками, сотрудниками независимых медиа, ученными, и иными представителями гражданского общества, преследуемыми властями на родине.

Лица, советующие критериям участия в программе, а также их близкие родственники, смогут обратиться с заявлением в чешское посольство. Их обращение в упрощенном порядке рассмотрят в течение месяца.

Напомним, после начала российского вторжения в Украину Чехия не выдает визы россиянам и белорусам.

Недавно власти Чехии предложили продлить запрет на выдачу виз и ВНЖ для граждан России и Беларуси до конца марта 2023 года.

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