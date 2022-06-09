Сенатор США призывает найти способы поставить Украине истребители и ПВО 2 9.06.2022, 23:15

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США должны сделать больше, чтобы помочь Украине.

Соединенные Штаты Америки должны найти способ обеспечить Украину истребителями, системами ПВО, а также другим необходимым вооружением для противостояния в войне с Россией.

Об этом в комментарии Guildhall заявила американский сенатор от штата Невада Джеки Роузен.

"Недавно я присоединилась к девяти своим коллегам из Сената в поездке двухпартийной делегации Конгресса США в Германию и Польшу, чтобы продемонстрировать единство с Украиной и нашими союзниками по НАТО, лучше проработать реакцию США на российскую агрессию, узнать больше о том, как Конгресс может продолжать поддерживать украинский народ и чтобы встретится с украинскими беженцами, воочию увидев душераздирающие гуманитарные последствия неоправданной войны Владимира Путина", — заявила американский сенатор.

"Моя поездка (в Германию и Польшу) показала мне, что мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свое небо и защитить свой народ от дальнейшего насилия (…). Что касается летальной помощи, нам необходимо найти новые и креативные способы, чтобы обеспечить Украину истребителями, беспилотниками и средствами ПВО, включая ракеты "Стингер". Мы также должны продолжать предоставлять противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование, чтобы помочь украинскому народу защититься от этого насильственного вторжения", — подытожила Джеки Роузен.

Ранее в немецком Бундестаге депутат от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер раскритиковал объемы военной помощи Украине, заявив, что необходимо увеличить поставки. По его словам, Германия поставляет Украине недостаточно вооружений, недостаточно амуниции и экипировки, и не проводит в достаточном количестве программы обучений для ВСУ. Немецкий политик отметил, что такие поставки вооружений, экипировки и предоставление тренировочных программ должны быть увеличены.

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