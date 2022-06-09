Литовская почта выпустила марку с «Байрактаром» и призвала клеить ее на письма Макрону и Шольцу 1 9.06.2022, 23:27

1,148

Фотофакт.

Почта Литвы начала продажу марки с изображением БПЛА Bayraktar, на который жители страны недавно собирали средства с целью помочь украинской армии. А клеить ее рекомендует прежде всего на конверты с письмами мировым лидерам, в том числе немецкому канцлеру Олафу Шольцу и французскому президенту Эмманюэлю Макрону, пишет «Украинская правда».

Литовская почта выпустила эту марку, чтобы отметить благотворительную акцию по приобретению «Байрактара» для Вооруженных сил Украины, которую провели по инициативе литовского журналиста Андрюса Топинаса.

В течение трех дней жители Литвы собрали более 6 миллионов евро, чтобы купить турецкий беспилотник и передать его в ВСУ.

Тапинас также поддержал призыв Литовской почты писать письма с этой маркой в руководящие учреждения ЕС, руководство международных организаций и лидеров европейских стран с призывом активнее поддерживать Украину и давать ей оружие. Написал он письма к Макрону и Шольцу и сам, подчеркнув, что общественность будет вынуждена сама оказывать военную помощь Украине, если эти лидеры не могут на это решиться из-за желания договориться с Россией.

Половина средств от продажи марки перечисляется литовской почтой на гуманитарную помощь Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».