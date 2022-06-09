10 июня в Беларуси пройдут выпускные 1 9.06.2022, 23:38

Продажу алкоголя ограничат.

В пятницу в Беларуси пройдут традиционные школьные выпускные вечера. Обычно в этот день запрещают продажу алкоголя и усиливают пропускной режим в школах. В 2022-м ситуация не изменится.

Как сообщил начальник главного управления охраны правопорядка МВД Александр Купченя, в каждой школе будут дежурить сотрудники милиции, на прилегающей территории — группы быстрого реагирования. Пришедшие на торжество должны быть готовы к досмотру. Если кто-то откажется пройти досмотр, в школу допущен не будет.

— За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление там в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, — сказал Александр Купченя. — А нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время вне жилища без сопровождения родителей не допускается.

Кроме того, продажа алкогольных напитков в пятницу будет запрещена в различных городах Беларуси. Решение по запрету принимают местные органы власти. Под ограничения попали все областные центры. О подобных мерах в Минске информации не было.

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