NASA созывает ученых для изучения НЛО 1 9.06.2022, 23:43

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Агентство также ввело новый термин для обозначения явлений в воздухе.

NASA 9 июня объявило о том, что этой осенью агентство соберет независимую группу исследователей для изучения UAP – неидентифицированных явлений в воздухе, пишет The Verge. Это новый термин, который теперь используется для обозначения НЛО.

В космическом агентстве США заявили, что планируют изучать наблюдения НЛО с научной точки зрения и добавили, что сейчас нет доказательств их внеземного происхождения.

Исследовательская группа под руководством астрофизика Дэвида Спергеля попытается определить, какие существуют данные об UAP, и выяснить, как лучше получить их в будущем.

В NASA отметили, что из-за ограничения наблюдений трудно прийти к логичным выводам о том, откуда берутся UAP. По словам Томаса Зурбухена, заместителя администратора по науке NASA, исследование будет открытым и несекретным.

Одной из целей NASA является защита и безопасность воздушного транспорта.

В 2017 году издание New York Times рассказало о том, что Пентагон имел секретную программу под названием Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), которая якобы исследовала наблюдение за НЛО военными летчиками.

В 2020 году Министерство обороны создало оперативную группу по неидентифицированным воздушным явлениям (UAPTF) в составе ВМС, чтобы лучше понять происхождение НЛО.

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