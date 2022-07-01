Оккупанты проводят перегруппировку сил на Славянском направлении 1.07.2022, 8:03

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Войска РФ перешли к обороне.

На Славянском направлении террористические войска РФ продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Агресор совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточили группировку войск Западного военного округа, осуществляют оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливают подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Из артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чепиль, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

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