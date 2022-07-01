Три признака того, что Лукашенко готовит белорусскую армию к боевому применению 7 1.07.2022, 8:15

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Самая большая активность белорусских войск наблюдается в Брестской области.

С первых дней войны Беларусь вовлечена в войну с Украиной на стороне России, поскольку Лукашенко предоставил территорию своей страны россиянам как плацдарм для нападения. Именно с белорусской территории осуществляли вторжение российские войска, которые двигались на Киев и Чернигов. И именно с белорусской территории по городам Украины летели и летят ракеты.

Однако все эти четыре месяца Лукашенко удавалось избегать непосредственного ввязывания в войну и введения белорусских войск в Украину. Теперь, когда Россия начала выдыхаться, очевидно, что давление на Беларусь со стороны Кремля усилилось, и напряжение на украинско-белорусской границе постоянно возрастает.

«Главред» узнал у военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, что свидетельствует о подготовке белорусских войск к ввязыванию в войну с Украиной.

– Насколько вероятным вы считаете вступление Беларуси в войну и введение ее войск на территорию Украины? Что свидетельствует о том, что Лукашенко готовится к войне?

– Подготовка Беларуси к войне медленно, но идет. Лукашенко выполняет все мероприятия, которые обеспечивают готовность армии к ее применению по назначению: проводятся военные учения, проверки боевой готовности и даже учения по развертыванию армии. Это три признака того, что белорусская армия готовится к боевому применению.

– А какова вероятность, что это действительно произойдет? В других интервью ранее вы говорили, что оцениваете эту вероятность 50/50 – возможно, на сегодняшний день ваша оценка изменилась?

– Нет, наоборот, я утвердился во мнении, что вероятность вступления армии Беларуси в войну (потому что сама Беларусь давно уже воюет на стороне России) остается 50/50. Потому что параллельно (с подготовкой к войне, – ред.) Лукашенко начал проводить мероприятия по передаче боезапаса и техники, которую он снимает с хранения, вооруженным силам Российской Федерации. А никто никогда не отдает боеприпасы и технику перед началом военной кампании.

– По вашим предположениям, когда примерно Лукашенко может двинуть свои войска на Украину? И какие области нашей страны, в первую очередь, должны быть готовы принимать белорусских "гостей"?

– На сегодняшний день самая большая активность белорусских войск наблюдается в Брестской области Беларуси – напротив Волынской и Ровенской областей Украины. Однако там идет постоянная ротация войск, и нет накопления войск для создания ударной группировки. Это главный признак: как только начнет накапливаться и формироваться ударная группировка, мы сразу поймем, где и в каком месте белорусские войска хотят перейти границу и вторгнуться на нашу территорию. Пока ничего подобного не наблюдается.

– То есть в данной ситуации не будет привязки к каким-либо символическим датам? Путин любит приурочить такие операции к какому-то событию, дате…

– Появилась информация о том, что Российская Федерация готовит 3-ий армейский корпус (танковый) численностью 15,5 тысяч. Его готовность предполагается на середину августа. Также появилась информация, что этот корпус может вторгнуться на территорию Украины с территории Беларуси. И это будет попытка второго похода на Киев.

Насколько эта информация соответствует действительности, сегодня сказать трудно. Пока что наблюдаются лишь попытки сформировать этот корпус в Мулино Нижегородской области на базе 10-ой танковой армии.

– Если белорусские войска начнут участвовать в боевых действиях на территории Украины, то какие задачи перед ними будет ставить Москва? Да и вообще, насколько критично для Путина втягивание Беларуси в войну и почему?

– Для Российской Федерации вступление Беларуси в войну очень критично, потому что РФ начинает потихоньку выдыхаться. Ей нужна помощь в плане отвлечения наших сил на другое направление.

Прежде всего, Путин поставит перед Лукашенко задачу перерезать пути снабжения Украины западной военно-технической помощью. Это в идеале.

А так, по большому счету, Путину все равно, даже если белорусская армия вся убьется о Вооруженные силы Украины прямо на границе Беларуси и Украины.

Главное, чтобы белорусская армия хоть немного украинских сил оттянула с востока Украины.

– Будет ли целью Ровенская АЭС, чтобы Украину погрузить в энергетический кризис в преддверии зимы?

– Не думаю, что Ровенская АЭС будет целью. Во-первых, мы хорошо охраняем Ровенскую и Хмельницкую АЭС, они находятся рядом. Потому бои за них будут довольно серьезными и кровопролитными. Во-вторых, все-таки речь идет об атомных станциях – играться с огнем возле бочки с бензином неразумно. У Лукашенко не хватит смелости пойти на такой рискованный шаг.

– В Энергодаре АЭС захватили, и России это не помешало…

– Энергодар они брали голыми руками. Фактически сопротивления мы там не оказывали, поскольку на тот момент у нас не хватало войск. Поэтому российские войска просто вошли в Энергодар и захватили станцию практически без единого выстрела. Постреляли немножко, и на этом все закончилось.

– Как на сегодняшний день вы оцениваете состояние белорусской армии? В чем ее очевидные слабые места, в чем – сильные стороны? Часто отмечается высокая дисциплинированность белорусской армии…

– Насчет дисциплинированности не скажу, потому что в белорусской армии царят разные настроения сейчас: там борются антивоенные настроения с военными.

На мой взгляд, техника белорусской армии примерно в таком состоянии, в каком была у России на момент вторжения, то есть она более-менее модернизированная, технически исправная, и белорусские войска этой техникой укомплектованы.

У белорусов есть даже уникальные образцы вооружений, которых практически нет ни у кого в мире, за исключением стран, которые ее купили. Например, реактивная система "Полонез" с дальностью пуска в 200 км – это довольно серьезная система совместного белорусско-китайского производства.

Кроме того, в белорусской армии очень мало контрактников – в большей степени армия Беларуси призывная. А призывники – это не самая надежная часть армии, поскольку они больше склоняются к социальным настроениям, то есть к настроениям в обществе. А в белорусском обществе превалируют антивоенные настроения.

Плюс белорусская армия нигде никогда не воевала.

Вообще, мне до конца не понятно, понимают ли сами белорусы, что до сих пор россияне унижают белорусских военных. Россияне используют их на подхвате, на хозяйственных работах. Убитых российских солдат грузят белорусские солдаты. Раненных российских солдат грузят белорусские солдаты. Отмывают технику от останков человеческих тел и крови тоже белорусские солдаты. Российскую технику, которая приходит в Беларусь на ремонт…

Но, с другой стороны, в белорусских подразделениях есть российские офицеры, которые проводят разъяснительную работу, почему надо воевать с Украиной.

– Насколько я понимаю, группировка белорусских войск весьма немногочисленна, а идея ввязывания Беларуси в войну с Украиной не слишком популярна среди белорусов. Как в этом случае Лукашенко будет проводить мобилизацию или восполнять потери личного состава?

– Политически ситуация во взаимоотношениях Беларуси и России на сегодняшний день такова, что, как только Лукашенко отдаст приказ о наступлении, дальше его уже никто ни о чем спрашивать не будет.

В январе Россия и Беларусь провели учения "Союзная решимость". Темой учений была отработка вопросов системы безопасности Союзного государства. То есть, если белорусская армия вступает в войну на стороне России, она автоматически переходит в подчинение Генштабу Российской Федерации, в единую систему безопасности "союзного государства".

Лукашенко понимает, что когда он отдаст приказ, станет никому ненужным. Пока он не отдал приказ, он может себя чувствовать более-менее уверенно на своем посту. При этом Лукашенко пытается делать параллельно разные заявления: с одной стороны, он говорит, что для того, чтобы Запад не оттяпал западные области Украины, Беларуси, наверное, придется повоевать за западную Украину, а с другой – на встрече с народом буквально через день он говорит, что ВСУ оторвут голову любому, кто сунется в Украину, особенно если это будут "нацики".

Так что у Лукашенко очень сложная ситуация в плане отдачи приказа о наступлении на Украину. Кстати, возможно, поэтому появилась информация о том, что 3-ий армейский корпус, который формирует Россия, может войти в Беларусь и вторгнуться в Украину или вместе с белорусской армией, или самостоятельно.

– Вопрос по поводу последствий. Вы уже сказали о том, какими могут быть последствия ввязывания Беларуси в войну лично для Лукашенко – он станет, по сути, ненужным России после этого. А для белорусского государства чем может закончиться вся эта история?

– Вся эта история для белорусского государства закончится простым и прямым поглощением Российской Федерацией. Просто придет российский капитал, придет Россия и объявит, что это ее исконная территория, и что это все – большой русский мир.

Но это не будет Советский Союз с колбасой по 2-20, как было когда-то при Брежневе. Это будет сумасшедший экономический упадок, обвал финансов, экономики и всего остального. Если учесть, что Россия уже в состоянии дефолта, да еще и в условиях санкций, то это будет "железный занавес" и жизнь за ним с минимальным продовольственным пайком, как это было в годы Перестройки и развала Советского Союза.

– Путин пообещал передать Беларуси комплексы "Искандер-М", с помощью которых можно запускать в том числе ракеты с ядерными боеголовками. С чем связано это решение Путина? Это очередная попытка России запугивать мир ядерной дубинкой, или это своего рода гарантии Лукашенко, чтобы он действовал решительнее и вступал в войну, или что-то другое?

– Тут что-то другое. Потому что никто ничего никому передавать не будет. К тому моменту, когда Путин пообещает передать эти комплексы, республики Беларусь как самостоятельного юридического лица существовать не будет. Это все будет Россией.

Путин никогда в жизни не будет усиливать Лукашенко. Никогда.

Поэтому Путин ничего Лукашенко передавать не будет.

Но возможен такой вариант, что российские войска зайдут на территорию Беларуси и объявят о том, что у них с собой есть ядерное оружие. А дальше, когда все это начнет превращаться в СССР 2.0, Путин скажет: "Так это же наша территория, потому что хотим, то и размещаем, где хотим, там и размещаем".

Кроме того, возвращаемся к судьбе Лукашенко – тогда Путину ничего не останется как просто ликвидировать Лукашенко. Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить любому стаканчик или половинку.

Так что у Лукашенко очень незавидная судьба – либо его ликвидирует Путин, либо вступление в войну может вызвать социальный взрыв в Беларуси, если общество не воспримет его приказ о наступлении.

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