Как пить воду в жару правильно: неожиданные советы врача 2 1.07.2022, 8:25

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Гастроэнтеролог развенчала популярные мифы.

Летом, особенно в жару, некоторые пьют больше жидкости, а другим наоборот – не хочется. Нужно ли пить насильно и менять свой питьевой режим летом – в материале

Нужно ли пить чистую воду больше летом, ведь множество ЗОЖнков советуют именно так и делать? Но на само деле все еще существует немало мифов на счет соблюдения питьевого режима – самые основные помогла развенчать гастроэнтеролог Евгения Белинская, пишет newsyou.info.

Лето и жара внесла свои коррективы в наше самочувствие, рацион и питьевой режим. Учитывая время года, особенно актуален для многих вопрос: сколько же воды и как именно необходимо употреблять летом?

1. Начнем с количества. Есть ли норма употребления воды в сутки (одна для всех)? Нет, такой нормы не существует. Количество выпиваемой за день воды зависит от пола, возраста, физической активности, температуры воздуха, питания, состояния здоровья.

Потребности в воде увеличиваются при беременности, лактации, лихорадке, диарейном синдроме, рвоте, при приеме осмотических слабительных препаратов (Форлакс, Легколакс и т.п.), – говорит Евгения Белинская,- А также при интенсивных физических нагрузках.

Нормы, которые некоторые любят находить в интернете, могут быть рассчитаны разве что для пациентов, находящихся в реанимационном отделении и на парентеральном питании.

2. Нельзя водой запивать пищу, потому что она не переварится. Это тоже миф. Воду можно употреблять во время еды, она не влияет на концентрацию желудочного сока и проходит через желудок транзитом по малой кривизне.

Воды нужно употреблять столько, сколько хочется. Не следует недооценивать свой организм.

3. Пить воду независимо от наличия жажды, потому что “так надо”. Если речь не идет о горячке, диарее или рвоте, то воды нужно употреблять столько, сколько хочется. Не следует недооценивать свой организм. Он вполне способен корректировать свои потребности. И потребность в воде реализуется именно из-за чувства жажды.

4. Нужно пить много воды, чтобы похудеть. Вода не расщепляет жир. Как бы досадно от этого ни было, но именно так. Другое дело, если человек вместо воды целый день пьет соки, компоты, фреши, кофе/чай/какао с сахаром или сладкие газированные напитки. Да, стоит заменить большинство из них на воду. Это позволит снизить калораж в сутки и будет способствовать похудению.

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