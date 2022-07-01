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Украина ввела для россиян визовый режим

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  • 1.07.2022, 8:32
Украина ввела для россиян визовый режим

Визы будут оформляться в центрах VFS Global в восьми российских городах.

Украина с 1 июля ввела для граждан России визовый режим. Визы будут оформляться в центрах VFS Global в восьми российских городах. Но даже при наличии визы в поездке может быть отказано. Такое решение было принято в ответ на российскую агрессию.

Чтобы попасть в Украину, россияне должны будут обратиться в визовые VFS Global в одном из восьми городов: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

После этого, как сообщили в МИД Украины, визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с компетентными органами.

Напомним, 11 февраля на сайте президента Украины опубликовали петицию о введении визового режима для граждан РФ. В мае украинский президент Владимир Зеленский поддержал эту инициативу. Кабинет министров страны одобрил это предложение 17 июня.

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