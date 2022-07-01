В Беларуси пятый день подряд фиксируются температурные рекорды 1.07.2022, 8:33

30 июня жарче всего было в Бресте.

Пятый день подряд на белорусских метеостанциях фиксируются рекорды жары. Об этом пишет агентство BPN, ссылаясь на оперативные и архивные данные Белгидромета.

30 июня самая высокая температура зафиксирована в Бресте — 33,9 градуса выше нуля. Перекрыт локальный максимум, зафиксированный три года назад (32,9).

Обновились экстремумы также в Высоком — 33,5 (32,4 в 2019 году), Пружанах — 32,9 (31,8 в 2019-м) и Полоцке — 29,1 (28,8 в 2011-м).

Абсолютный максимум последнего дня июня для всей страны — 34 градуса тепла (в Василевичах в 1917 году).

Всего с 26 по 30 июня в стране зафиксировано 78 температурных рекордов.

1 и 2 июля жаркая погода сохранится.

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