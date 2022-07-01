В Николаеве прогремела серия мощных взрывов: что известно 1 1.07.2022, 8:38

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За 25 минут в городе прозвучали, по меньшей мере, десять взрывов.

В Николаеве сегодня утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах и ситуации в городе - собрано в материале РБК-Украина.

Мэр сообщил о взрывах

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram о взрывах, однако других подробностей относительно причин не предоставил.

Взрывов было около десятка

Как сообщают местные СМИ, в течение 25-ти минут в городе прозвучали по меньшей мере десять взрывов.

По информации "Суспільного", которое ссылается на начальника Первомайской районной военной администрации Сергея Саковского, примерно в 5: 20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв.

Также, по его словам, по состоянию на 7:30 продолжается поисковая операция по установлению точного места взрыва.

Сообщается о "прилетах"

Тем временем местные Telegram-каналы и СМИ также распространяют информацию о столбах дыма, которые поднялись над городом сразу после взрывов.

"Оккупанты снова обстреливают Николаева ракетами. Иногда обстрел стал причиной пожаров. Пуски ракет видели в районе временно оккупированного Херсона", - пишет одно из местных изданий.

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