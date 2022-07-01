В Николаеве прогремела серия мощных взрывов: что известно

В Николаеве прогремела серия мощных взрывов: что известно1
- 1.07.2022, 8:38
- 1,394
За 25 минут в городе прозвучали, по меньшей мере, десять взрывов.
В Николаеве сегодня утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах и ситуации в городе - собрано в материале РБК-Украина.
Мэр сообщил о взрывах
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram о взрывах, однако других подробностей относительно причин не предоставил.
Взрывов было около десятка
Как сообщают местные СМИ, в течение 25-ти минут в городе прозвучали по меньшей мере десять взрывов.
По информации "Суспільного", которое ссылается на начальника Первомайской районной военной администрации Сергея Саковского, примерно в 5: 20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв.
Также, по его словам, по состоянию на 7:30 продолжается поисковая операция по установлению точного места взрыва.
Сообщается о "прилетах"
Тем временем местные Telegram-каналы и СМИ также распространяют информацию о столбах дыма, которые поднялись над городом сразу после взрывов.
"Оккупанты снова обстреливают Николаева ракетами. Иногда обстрел стал причиной пожаров. Пуски ракет видели в районе временно оккупированного Херсона", - пишет одно из местных изданий.