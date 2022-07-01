«Гроссмейстер» проиграл все свои партии Игорь Эйдман

1.07.2022, 8:47

Игорь Эйдман

Путин всегда добивается обратного.

Что ни говори, но Путин настоящий гроссмейстер большой политики – чудеса буквально творит на мировой шахматной доске, добился все-таки расширения НАТО, подманил Альянс к российским границам.

Швеция и Финляндия десятилетиями (первая даже лет 200) гордились своим нейтральным статусом и не вступали ни в какие военные союзы.

От НАТО они тоже старались держаться подальше и при задиристом Хрущеве, и при застойном Брежневе, и даже при кровавом Сталине. Но Путин смог... Он добился невозможного... Опять всех переиграл...

Устроил войну в центре Европы и напугал флегматичных скандинавов до такой степени, что они, буквально задрав штаны, побежали в НАТО.

Что бы Путин ни декларировал, он добивается ровно обратного. Борьба против расширения НАТО привела к вступлению в него новых стран.

"Борьба за мир" на Донбассе – к широкомасштабной войне там. "Защита" его жителей – к их физическому уничтожению. Воссоединение "братских народов" – к кровавой вражде между ними.

Интересно, когда жители российских Нью-Васюков поймут, что этот "гроссмейстер" проиграл все свои партии и их будущее в придачу.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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