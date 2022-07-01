Украинская «Валькирия» ударила по оккупантам и уничтожила склад боеприпасов к «Урагану» 1 1.07.2022, 9:05

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Видеофакт.

Защитники Украины ежедневно бьют российских оккупантов и вражескую технику по всем направлениям. На Донбассе благодаря работе украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" артиллеристы разнесли состав боеприпасов армии РФ.

Кадры удачной спецоперации показала пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook. Как отмечается, защитники Украины попали в склад боеприпасов к "Урагану".

На видео показано, как загорается и дымит вражеский состав.

"Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов! Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в состав боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!" – говорится в сообщении.

Дрон "Валькирия" украинской разработки, он имеет высокие показатели по нагрузке на дистанции. Беспилотник может поднимать тяжелые грузы на разных маршрутных расстояниях.

С помощью специальной системы сброса грузов дрон может точно и целесообразно доставить груз, в частности, для уничтожения вражеских целей или в других целях. К тому же у украинского беспилотника есть несколько функциональных слоев, обеспечивающих безопасность во время транспортировки.

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