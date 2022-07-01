Комиссия в 15 % и рост цен: что изменилось в Беларуси с 1 июля 1.07.2022, 9:16

5,144

Главные события месяца.

Новый месяц по традиции приносит новые изменения в жизнь белорусов.

О главных событиях июля сообщил «Белсат».

Суд на Катериной Андреевой

Журналистку Катерину Андрееву начнут судить по новому уголовному делу 4 июля. Суд будет проходить в закрытом режиме.

Катерина Андреева находится за решеткой с 15 ноября 2020 года, а в феврале 2021 года ее приговорили к 2 годам лишения свободы за стрим с жестокого разгона акции памяти Романа Бондаренко. Журналистка должна была выйти на свободу 5 сентября 2022 года. Но 7 апреля стало известно, что ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 УК («Измена государству»). Катерине грозит от 7 до 15 лет заключения.

ЦТ и поступление

В Беларуси продолжается централизованное тестирование. ЦТ по истории Беларуси пройдет 2 июля, географии – 4 июля, а всемирной истории – 6 июля. Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам определены 12 и 14 июля, остальным предметам – 12 и 16 июля.

Сертификаты основного этапа абитуриенты начнут получать с 14 июля, за резервные дни – с 21-го. Сделать это нужно в пункте, где проходило ЦТ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ об образовании и пропуск с отметкой «Тестирование прошел».

Принимать документы для поступления в ВУЗы начнут с 18 июля. Их можно подать до 24 июля – в государственные вузы на бюджет и платное, до 26 июля – на очную форму сельхозвузов, Военной академии и Института пограничной службы, военные факультеты и военный институт, с 15 ноября по 5 декабря – на заочное в сельхозвузы.

Абитуриенты, желающие получить платное образование и не сдающие вступительные испытания, подают документы:

с 18 июля по 3 августа – у Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской обороны МЧС,

с 18 июля по 9 августа – на сельхоз специальности на очную форму обучения, с 15 ноября по 5 декабря – на заочную,

с 18 июля по 8 августа – в другие ВУЗы.

Выпускники профильных классов смогут подать документы на соответствующие специальности с 18 по 22 июля.

Вступительные испытания пройдут с 25 по 27 июля – в Университете гражданской обороны МЧС, с 27 по 28 июля – на военном факультете Гродненского государственного университета, с 25 июля по 2 августа – в других ВУЗах, с 27 июля по 2 августа – на очную форму обучения по сельхоз специальностям, с 6 по 15 декабря – на заочную форму обучения в ВУЗах сельхоз профиля.

Цены растут

С 1 июля в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Фабрика «Неман» на 45 копеек повышает цены на некоторые виды Pall Mall, Kent, Rothmans.

«Тобак-инвест» поднимает цены на 10-20 копеек на «Корону», «Форт», некоторые виды Monte Carlo, Pall Mall, Camel, Winston, Richmond, Sobranie и на LD Compact Lounge Special.

Из сигарет, которые ввозит «Беларусьторг», на 15 копеек подорожают некоторые Vogue, Dunhill, Kent, Pall Mall, Richmond, Aroma Rich, Kiss, Rothmans.

Компания А1 также повысит тарифы на некоторые услуги. Так, увеличится размер абонентской платы некоторых тарифных планов, стоимость некоторых подписок «VOKA», кабельного и цифрового телевидения в Гомельской и Витебской областях, стоимость роуминга, международных звонков, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые дополнительные услуги.

С 1 июля иностранные организации и ИП, занимающиеся онлайн-продажей товаров беларусам, должны уплачивать НДС. Стандартная ставка НДС в Беларуси составляет 20 %. Компания Ozon из-за этого планирует в июле поднять цены для беларусов. Насколько они вырастут, пока неизвестно. Остальные компании пока о росте цен не сообщили.

Комиссия за переводы

Беларусбанк с 4 июля увеличит комиссию с 1 % до 15 % от суммы за зачисление на счета физических лиц безналичных денег из-за границы. Комиссию будут снимать при совершении этих операций при использовании карточки или ее реквизитов.

А с 11 июля белорусам станут доступны мгновенные платежи. Пока эта система работает только для юридических лиц. К ней подключены 13 банков. Сначала данная возможность будет введена для Р2Р-переводов между физическими лицами.

В рамках пилотного проекта будет запущен сервис переводов по номеру мобильного телефона с несколькими банками. До конца года все банки Беларуси должны будут подключиться к системе мгновенных платежей для физических лиц. С 2023 года услуга должна стать доступной для переводов в Россию. Также к ней подключат оплату в организациях торговли и сервиса.

Новые старые деньги

С 1 июля вводится обновленная банкнота номиналом в Br 100. С нее убраны реквизит «Старшыня Праўлення» и подпись экс-главы Нацбанка Петра Прокоповича. Год образца банкноты «2009» заменен «2022». Изображение замка Радзивиллов в Несвиже приближено к его актуальному виду, также обозначено его название. Что касается защиты, то некоторые устаревшие элементы убраны, другие – модифицированы.

Банкноты в Br 100 образца 2009 года остаются законным платежным средством.

Нацбанк больше не будет продавать юрлицам, ИП и физлицам, а также покупать у них в своих кассах мерные слитки драгоценных металлов. Операции будут проводиться только с банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, в которых все остальные смогут покупать слитки.

Обязательные базовые счета

С июля для тех, кто начинает получать пенсию, стипендию или иные социальные выплаты через банки, распространяется обязанность открыть базовый счет. На него можно зачислять эти выплаты, совершать переводы денег между базовым и другим счетом, который принадлежит человеку и открыт в том же банке. Бесплатно можно перечислить средства на другой счет вследствие его закрытия, переноса базового в другой банк или переоформления на текущий.

Также с помощью базового счета можно рассчитываться за товары или услуги в интернете и ЕРИП, бесплатно использовать счет для снятия наличных в банкоматах и кассах того банка, в котором он открыт, в связи с его закрытием. Владелец базового счета может получить бесплатно ряд наиболее востребованных платежных услуг.

Интеграция с Россией

Продолжается углубление экономической интеграции с Россией. Так, согласно послу Беларуси в России Владимиру Семашко, к 1 июля должны быть наполнены конкретикой утвержденные в прошлом году Лукашенко и Путиным 28 союзных программ. В частности, Минск хочет выйти на цены на нефть и газ, близкие к соседним регионам РФ.

Как заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, до 1 июля страны должны предложить и согласовать принципы функционирования объединенного рынка природного газа, а до 1 августа завершить формирование цены на газ на 2023 год.

Кроме того, Беларусь и Россия в первой декаде июля выйдут на подписание межправительственного соглашения о взаимном доступе к госзакупкам, рассказал замминистра промышленности Дмитрий Харитончик.

АЭС вернется в работу

В июле должен завершиться планово-предупредительный ремонт первого энергоблока БелАЭС, который начался в апреле. После этого он снова будет включен в сеть и выведен на номинальную мощность.

Также 1 июля должна заработать на полную мощность Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. БНБК в Пуховичском районе производит комбикорма и аминокислоты. Ожидается, что предприятие будет полностью покрывать потребности белорусского животноводства в аминокислотах, а его выручка достигнет не менее $ 400 млн.

А до 3 июля должны запустить движение по новому участку первого транспортного кольца в Минске – от проспекта Дзержинского до улицы Толстого. Участок, строящийся с 2019 года, должен замкнуть первое транспортное кольцо.

Изменения для бизнеса и адвокатов

Беларусские предприятия и ИП смогут с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023-го не начислять амортизацию. В Совмине полагают, что это позволит снизить себестоимость продукции и обеспечить «повышение конкурентоспособности», а также – сохранить или увеличить налогооблагаемую базу.

При этом 1 июля заканчивается возможность для ряда ИП не использовать кассовое оборудование.

А на Правовом форуме Беларуси по 3 июля продолжается обсуждение новаций в правовом регулировании закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств.

1 июля в Минске пройдет первый съезд адвокатов, на котором планируется утвердить проект Концепции развития адвокатуры Беларуси.

Новости пограничья и эмиграции

В Польше с 1 июля перестанет действовать запрет на пребывание в 183 населенных пунктах на границы с Беларусью. Но Подляское воеводство вводит запрет на пребывание в 200 метрах от границы. Польша ограничила пребывание в пограничных районах в декабре 2021 года в связи с миграционным кризисом.

При этом с июля Польша начнет прием заявлений на гуманитарные визы и вид на жительство. Пока идет работа над соответствующими постановлениями МВД. Они вступят в силу через 14 день с момента их опубликования. В постановлении уже прописаны»граждане Беларуси».

Между тем жителей украинских пограничных района Ровенской области приглашают с 1 июля посещать Столинский район Беларуси по упрощенной схеме. Также и гражданам Польши с 1 июля по 31 декабря разрешен безвизовый въезд в нашу страну.

Регистрация рыбаков

В июле появится реестр подводных охотников. Согласно новым правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, вводится административная процедура для граждан при получении свидетельства на право подводной охоты, а также регламентируется сбыт и хранение сетей.

Белорусское общество охотников и рыболовов будет выдавать удостоверения подводных охотников, вести их учет и определять порядок подводной охоты.

Куда поехать

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз продлила приостановку полетов в Минск. На этот раз до 31 июля. Ранее компания уведомляла, что полетов не будет до конца июня. А вот Air China как раз планировала возобновить рейсы из Минска с 1 июля. Их приостановили 25 марта.

До 6 июля продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Аэропорт Сочи открыт для полетов, а Краснодара по-прежнему закрыт.

С 15 июля «Белавиа» возобновляет прямые рейсы в московский аэропорт Внуково. Они будут выполняться 3 раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Цена – от € 50 в одну сторону. При себе необходимо иметь ПЦР-тест.

Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург на время белых ночей. Из Минска он отправится 30 июня 2022 года в 19.15 и прибудет в Санкт-Петербург 1 июля в 9.20. обратно – 3 июля в 14.26 и прибудет в Минск 4 июля в 5.08.

«Минсктранс» с 1 июля запускает ежедневный утренний рейс между беларусской и польской столицами. Автобус будет отправляться из Минска с автовокзала »Центральный« в 6:30. Он будет ехать через Брест. Из Варшавы со 2 июля автобус будет выезжать в 7:00.

Дополнительные и измененные поезда

Беларусская железная дорога 9 и 10 июля назначила 14 дополнительных поездов из Орши и Могилева, на которых можно добраться до Копыся на республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Также БЖД дополнительно назначила на время «Славянского базара» поезд межрегиональных линий номер 644/643 Минск – Витебск. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 13 по 18 июля, из Витебска – с 14 по 19 июля.

Также из-за ремонта 12, 13, 26, 27 июля меняется расписание поездов на участке Осиповичи-Могилев, а 4-7, 11, 12, 14, 18-21 июля – на участке Могилев-Жлобин.

С точным расписанием можно познакомиться на сайте Белорусской железной дороги.

Ограничения движения

В пункте пропуска «Видзы» на границе с Литвой 6 и 7 июля с 09.00 до 14.00 прекратят движение всех видов транспорта, так как будут менять асфальт. Ремонтировать дорогу с 1 июля будут и в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией, но движение останавливать не будут.

Из-за ремонта ограничат движение всех видов транспорта и в Минске – с 30 июня по 12 июля с 22.00 до 06.00 на участке 30-го км и 32-го км внешнего кольца МКАД.

Также и в метро будут закрыты выходы на нескольких станциях: с 4 по 22 июля – выход №4-2 станции «Октябрьская», с 4 по 15 июля – выходы №4-1 и №4-2 станции «Автозаводская», а с 4 по 29 июля – выходы номер 1-1, номер 1-2 и номер 1-3 станции «Фрунзенская».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».