Украинская победа на Змеином держится на четырех «столпах» 3 Агия Загребельская

1.07.2022, 9:21

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Агия Загребельская

Несколько важных деталей блестящей военной операции.

Несколько важных деталей о победе над российскими оккупантами на острове Змеиный.

1. На брифингах Пентагона журналисты уже не первую неделю удивляются: зачем Украине столько противокарабельного оружия. Вы ведь сами рассказывали, что угрозы высадки десанта нет. Пентагон твердо отвечал: "Украина сказала надо".

2. Аналогичный вопрос возникал относительно патрульных катеров, которые недавно решили передать, и журналисты так же спрашивали: для чего? В ответ тоже самое: "Украина сказала надо". И вот дождались.

3. Но значительный вклад в победу внесла украинская "Богдана". Похожая на НАТОвские гаубицы, она впервые появилась на свет в 2016 году, когда мы еще производили свое оружие.

В 2018 году у нее был первый парад. Затем она боролась с информатаками рашистов о "ничего не работает" и "украли деньги". И теперь, пройдя через все испытания, она убивает врага. Так же, кстати, как и "Нептун", "Ольха", "Стугна" и "Корсар". Это все появилось на свет тогда, когда мы еще изготовляли свое оружие, благодаря тем, кого некоторые называли предателями, сдавшими Крым.

4. И конечно, те, без кого этой победы никогда бы не было. Благодаря кому я сегодня пишу этот пост в городе Киеве в своем офисе, а за окном поют птички.

Тем, кто вдохновлял и вдохновляет своим мужеством, ловкостью и профессионализмом весь мир. Кто жертвует каждый день самым дорогим ради будущего каждого из нас и последующих поколений. Нашим лучшим, самым сильным, самым-самым ВСУ слава!

Агия Загребельская, «Фейсбук»

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