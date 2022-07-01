Журналист Олег Грудилович второй раз попал в ШИЗО в колонии 1.07.2022, 9:29

Олег Груздилович

Фото: t.me/radiosvaboda

Руководство колонии в грубой форме отказалось сообщить подробности родственникам.

Жена журналиста Олега Груздиловича Марьяна описала встречу с начальником Могилевской колонии, где сидит муж, передает «Радыё Свабода».

Когда от Олега перестали приходить письма, жена Марианна написала обстоятельное письмо руководству колонии, отправила его по почте и записалась на 28 июня на прием к начальнику исправительного учреждения. И хотя накануне, 27 июня, письмо от Олега уже пришло и жена знала о втором ШИЗО, свой визит она не отменила, поехала в Могилев. Хотела собственными глазами посмотреть, где сидит муж, по-человечески поговорить с руководством колонии.

Ее письмо начальник колонии еще не прочитал — мол, их приходит очень много, и сначала письма читают помощники.

«Основной мой посыл в письме был — чтобы к Олегу относились по-человечески. Как «училка» я написала характеристику Олегу, что он уважаемый журналист, хороший семьянин, порядочный человек», — рассказала жена.

Когда начальник колонии узнал, что дело касается политзаключенного, сказал: «Все понятно».

Позвал еще одного сотрудника, более молодого — Марьяна считает, что это был командир отряда, в котором сидит Олег. Спросил, подавал ли заключенный Груздилович заявление, чтобы его интересы кто-то представлял. Тот сотрудник ответил, что нет.

«Я вам никакой информации давать не буду. У вас нет заявления от мужа, что вы можете представлять его интересы. Должно быть заявление, мол, откуда я знаю, какие между вами отношения? Может, плохие, и он не хочет?» — эмоционально вспоминает Марьяна разговор с начальником колонии.

Жена пыталась выяснить, за что конкретно, за какой проступок Олег два раза подряд попадал в ШИЗО. Спросила также, за что его лишили долгого и короткого свиданий и передачи, может ли она прислать хотя бы бандероль с витаминами.

«Он очень грубо ответил, что никакой информации мне давать не будет. Мол, «пусть он вам сам сообщит». Человеческого разговора не получилось», — говорит жена Груздиловича.

3 марта Олега Груздиловича приговорили к 1,5 году колонии. Его обвинили в трех эпизодах участия в массовых беспорядках во время протестов 2020 года, он освещал акции как журналист. Также Груздиловичу предъявили иск на 56 тысяч рублей.

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