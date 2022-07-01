Как выглядят райцентры приграничья в Беларуси и России 9 1.07.2022, 9:39

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Разруха в российских городах впечатляет.

На фоне действий белорусского режима по все более «тесной интеграции» с Россией можно задаться вопросом: к чему стремимся? Если сближение с восточным соседом будет двигаться такими же темпами, то жизнь в Беларуси скоро может стать такой же, как и в РФ. После того, как солдаты из азиатской части России вывозили из Украины награбленные вещи, в сети появилось много свидетельств о том, как бедно живут люди в Бурятии и других регионах.

«Флагшток» решил посмотреть на европейскую часть РФ — районные центры в приграничной Брянской области.

Пока в Беларуси не начались массовые репрессии и за ними не последовали санкции с разрывом отношений с цивилизованной Европой (ситуация еще более усугубилась после пособничества военной агрессии РФ), в Беларуси — благодаря относительно работающей экономике — могли проводить благоустройство городов, выделялись средства на строительство, капремонты. В России же, по нашим впечатлениям, ситуация в глубинке гораздо хуже.

Например, вместе с «Яндекс-Картами» мы сделали виртуальное путешествие по Новозыбкову, где «проехались» по одной из центральных улиц — Советской. Удивило, как много «по пути» обшарпанных домов, сломанных заборов. Непривычно было видеть «древние» деревянные столбы линий электропередач, разбитые тротуары (или их отсутствие).

Одна из двух самых известных бед России — дороги. Хорошей иллюстрацией здесь служит фото из поселка Займище, входящем в городской округ Клинцов — там, где не так давно разместили новое военное формирование.

А вот совсем свежее сообщение из Клинцов о дороге на переулке Строительном:

«Дорога в ужасном состоянии: ямы и лужи, настоящая каша после дожей на ширину всей дороги. Тротуаров нет. Молодые матери с детьми идут вечно по грязи по этой дороге».

Интересно было посмотреть и на Злынку. На детскую площадку по улице с говорящим названием Болотная, на местную автостанцию, которая не видела ремонта, судя по всему, еще с советского времени. Кстати, не намного лучше выглядит автостанция и в более крупном райцентре Новозыбков.

Год назад брянское отделение КПРФ делало «агитационный рейд» в Злынку и так описало ситуацию:

«В городе и районе уничтожены все градообразующие предприятия: спичечная фабрика «Ревпуть» в Вышкове, на которой трудились до 1600 человек, мебельная фабрика (700 работников), горпромкомбинат (150 чел.) со своим кирпичным заводом (д. Кривой сад), «Сельхозтехника» (180 чел.), ПМК-205 (180 рабочих), «Сельхозхимия» (80 чел.), горпищекомбинат (50 чел.), маслозавод, 2 РСУ, 4 кирпичных завода, 2 ситроцеха и даже спиртзавод (в Софиевке), который убыточным по определению быть не может (…) В ходе оптимизации канули в лету дом отдыха «Злынка» и пионерские лагеря, из 18 школ осталось 10, массово закрываются на селе ФАПы, СДК, клубы, детсады, школы и библиотеки (...) Уезжает из родных мест молодежь и трудоспособное население. Остаются старики и те, кому податься некуда».

А что касается припаркованного у станций обоих городов транспорта, который мы увидели на фото, то это, в основном, изношенные ПАЗы. Либо — настолько старые модели автобусов, что беларусы уже и не вспомнят их названий.

Для сравнения — вот как выглядит автостанция в маленьком Брагине, одном из самых бедных райцентров Гомельщины.

Также предлагаем посмотреть на другой «чернобыльский» райцентр Беларуси — Хойники.

В целом, по нашим впечатлениям, по уровню благоустройства, развития городской инфраструктуры и общей культуре между городами Беларуси и России — пропасть. Сохранится ли она и в какую сторону произойдет движение — вопрос открытый.

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