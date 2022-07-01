«За два отпуска в Турции можно купить дом под Минском» 1 1.07.2022, 9:55

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Что происходит с ценами на рынке загородной недвижимости в Беларуси?

С середины мая рынок загородной недвижимости ожил. Количество предложений растет уже не первый месяц, выше становится и спрос. Продаются и те объекты, к которым еще пару месяцев назад не было никакого интереса, отмечает замдиректора агентства «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев. В то же время если раньше у белорусов пользовались популярностью объекты до 15 тысяч долларов, то сейчас планка упала до 10 тысяч, говорит менеджер отдела загородной недвижимости агентства недвижимости «Твоя столица» Лариса Самусенкова. О том, что происходит с домами и дачами и как на рынок повлияла релокация айтишников, Realt поинтересовался у экспертов.

«Раньше пользовались популярностью объекты до 15 тысяч долларов, а сейчас до 10 тысяч»

Несколько месяцев подряд на рынке загородной недвижимости увеличивается количество предложений. Июнь не стал в этом исключением.

— Мы с удивлением обнаружили, что порядка 18%-20% (достаточно большая доля) — это объекты, которые продаются по доверенности. Велика вероятность, что это объекты тех людей, которые покинули страну, — отмечает менеджер отдела загородной недвижимости агентства недвижимости «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Для сравнения, на рынке квартир по доверенности продается около 12%. Дело в том, что квартиру обычно продают в том случае, если точно не собираются возвращаться. А загородную недвижимостью продают как «наименьшее из зол». Часто объекты, которые продаются по доверенности, выставляются по ценам немного ниже рынка. И поэтому эти дома и дачи быстро находят покупателей.

Лариса анализирует, кто сейчас продает загородную недвижимость. Первая категория — те, кто хочет купить что-то новое и более комфортабельное на рынке загородной недвижимости — таких продавцов считанные проценты. Вторая категория — люди, которые продают загородную недвижимость, чтобы купить квартиру — их чуть больше, порядка 5−7%. И третий вариант — люди в возрасте, которые продают дом или дачу для того, чтобы помочь детям.

Среди тенденций июня-2022 Лариса называет уменьшение бюджета на покупку домов и дач.

— Если в прошлом году около 60−70% запрашиваемых объектов были до 15 тысяч долларов, то сейчас эта сумма снизилась до 10 тысяч. В прошлом году люди достаточно активно использовали кредиты: после стрессового 2020 года 2021-й казался оптимистичным. В этом сезоне покупатели говорят, что не потянут кредит: доходы стали меньше. Наиболее востребован сейчас бюджетный сегмент — дачи и щитовые домики стоимостью до 5−7 тысяч долларов. На втором месте — объекты чуть подороже с удобствами — до 10−12 тысяч долларов. Комфортная альтернатива квартире с весны до конца осени. Несмотря на то, что у нас открыли границы, но стоимость по-прежнему высока и люди понимают, что в ближайшие годы будут отдыхать на родине.

Последний активный месяц продаж загородной недвижимости — июль, однако покупать будут и позже.

— Поскольку предложений на рынке очень много, то выбрать подходящий вариант непросто. Дело в том, что, выбирая квартиру, за вечер можно съездить посмотреть три-четыре варианта. С загородной недвижимостью гораздо сложнее: коммуникация покупателя и продавца занимает очень много времени из-за расстояния. В результате получается, что первый сезон покупатели просто набивают руку, а покупают позже. Не редкость, когда подходящий вариант находится на второй или даже третий год поисков. Пусть не первый, но третий или пятый продавец пойдет на уступки и найдется подходящий по объекту и качеству объект.

По данным агентства «Твоя столица», самые популярные направления — Логойское, Мядельское и Раковское.

— Раньше в топ-3 входило и Московское, но в последнее время там стало появляться много объявлений о продаже там. Нельзя сказать, что есть явные причины для этого, скорее просто совпадение.

«За два отдыха в Турции можно купить дачу под Минском»

— С середины мая спрос как на загородную недвижимость, так и на квартиры значительно вырос. И этому есть две причины, — комментирует замдиректора агентства «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев. — Во-первых, весной люди сняли валютные накопления и сейчас хотели бы их вложить в недвижимость, но в квартирах они могут не нуждаться. Кстати, у нас сейчас есть несколько инвестиционных сделок с загородной недвижимостью. Люди покупают недорогой участок с простым домиком: «Пускай он у нас будет, а потом решим, что там построить». Ранее таких сделок я не припомню — обычно люди покупали землю, чтобы сразу строиться.

Вторая причина возросшего интереса к загородной недвижимости — подорожание отдыха за границей и сложности с визами.

— Таким мнением делятся клиенты: например, отдых в Турции для семьи с двумя детьми в неплохом отеле сейчас обойдется в 3−4 тысячи евро. Получается, что за два таких отпуска можно купить под Минском недорогую дачу.

Что касается цен на дачи, которые пользуются популярностью, по наблюдениям Александра, есть 2 сегмента. Первый — это «советские дачи» за 10−20 тысяч долларов до 20 км от Минска. Это обычные щитовые дома старой постройки, пригодные для сезонной жизни. И второй сегмент — современные. Это каркасные или блочные дома с современным ремонтом и интересными планировками. Такие обойдутся в 45−60 тысяч долларов.

— Нельзя сказать, что дорогие дачи покупали только айтишники, многие из которых переехали. Такими дачами по-прежнему интересуются. Люди, у которых есть недвижимость в городе, готовы купить дачный дом и за 50 тысяч долларов в том случае, если он будет полностью готовым — ты перевозишь в июне свои тапочки и живешь там, пока не похолодает.

Если говорить не только о дачах, но и о загородных домах, Александр отмечает спрос во всех ценовых категориях. А по расстоянию покупатели чаще всего хотят приобрести дом не дальше 35 км от Минска.

— В компании продаются объекты от 7 до 800 тысяч долларов и сейчас ко всем есть интерес. За последний месяц у нас забрали много дач и домов, к которым в марте-апреле, когда они поступили, абсолютно не было интереса. Кстати, цены на них остались такими же. Единственное, что не пользуется спросом, — это недостроенные и законсервированные строения в диапазоне 50−100 тысяч долларов. Такие объекты продаются только ценой — их покупают в том случае, если поставить цену ниже рынка.

Всю загородную недвижимость Александр делит на три группы. Первая — это дачи до 20 км от Минска — 10−20 тысяч долларов. Вторая — готовые дома до 35 км от Минска — от 90−100 до 300 тысяч долларов. И третья — дорогие коттеджи — от 300 до 700 тысяч. Безусловно, есть объекты и дороже, но спрос на них очень ограничен.

— К дорогим коттеджам тоже появился интерес: есть просмотры и предложения стоимости. Например, у меня есть объект — коттедж в Зеленой Гавани с видом на озеро и гольф-поле. Есть коттедж на Ваньковича за 660 тысяч долларов. А вот к объектам за 300−400 тысяч долларов, но вдали от Минска мы интереса не наблюдаем.

«Раньше покупатели рассматривали варианты в 20 километрах от Минска, сейчас готовы купить дом в 50 километрах и дальше»

— Одна из причин, с которой связано увеличение количества предложений на рынке, заключается в том, что многие люди уехали из Беларуси. Речь идет не только о последнем витке релокации после февральских событий, но и о тех, кто уехал год или два назад. Сейчас они поняли, что останутся за границей, продают недвижимость. Похожую ситуацию мы видим и на рынке квартир, но с домами и дачами ситуация более явная, потому что загородная недвижимость продается дольше, — считает агент по операциям с загородной недвижимостью агентства «Этажи» Светлана Никитюк.

По словам Светланы, спрос сейчас сконцентрирован на недорогих объектах.

— Пользуются популярностью дешевые дачи, недорогие дома до 50 тысяч. Если раньше шутили, что за МКАД-2 жизнь прекращается и основной спрос был на дома до 20 километров от Минска, то сейчас покупатели готовы рассматривать и за 50 километров и дальше. Поэтому у продавцов недорогих объектов вдалеке от Минска появилась возможность выгодно совершить сделку.

— В ближайшее время не стоит ждать снижения спроса: покупатели на рынке активны, они смотрят, звонят, торгуются, ждут снижения цен. Кстати, на объекты около 100 тысяч долларов действительно есть смысл ждать плавного снижения, а объекты эконом-класса уже сейчас находятся в хорошей цене.

Среди тенденций июня, кроме спроса на недорогие объекты, Светлана отмечает и спрос на готовые объекты.

— По-прежнему тяжело продаются участки, недострои и дома, которые требуют значительных вложений. У нас есть много хороших недостроенных объектов по доступным ценам, но людям, которые продают квартиру, хочется заехать сразу и жить, они не могут тратить время и заниматься отделкой.

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