Черноморский флот РФ заблокирован возле Крыма 3 1.07.2022, 9:58

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Кроме Змеиного, Украина провела еще несколько важных операций.

Украина приступила к разблокированию морских коридоров для экспорта зерна, пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

И здесь несколько мыслей о ситуации с островом Змеиным.

1. Это нужно понимать как факт. Змеиный россияне не оставили просто так. Они оттуда не выходили ни по какой доброй или недоброй воле. Они убежали со Змеиного из-за жестких и удачных действий ВСУ.

2. Змеиный – ключевая точка для разблокирования нашего зернового экспорта.

3. Украина провела, кроме операции на Змеином, еще несколько важных операций для разблокирования наших морских путей. (Об этом расскажем уже после войны.)

4. Высадка десанта в Одессу становится фактически невозможной.

5. Черноморский флот России замыкается только возле Крыма. Подходить ближе – значит получать новые потери своих кораблей.

6. Наша война на море уникальна! Страна, у которой нет (!) своего флота, доминирует на море со страной, имеющей один из самых больших и сильных флотов в мире. То, что делают ВСУ, – это фантастика.

7. Скоро (держу кулаки) мы сможем продать свое зерно. Сократить падение ВВП и начать постепенно восстанавливать экономику. Накормить миллионы людей в мире. До полной победы еще далеко, но каждый день мы к ней приближаемся.

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