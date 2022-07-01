Плохой знак для Лукашенко 8 1.07.2022, 9:59

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Валерий Карбалевич

Если дело так пойдет дальше, то здешняя элита начнет думать, что «царь ненастоящий».

Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым хотел донести широкой публике два месседжа.

Как часто бывает в его выступлениях, они не совпадали, а даже возражали друг другу, пишет Валерий Карбалевич на «Радыё Свабода».

Первое послание уже приобрело силу традиции. С начала войны в Украине Лукашенко во время встреч с Путиным изо всех сил старается продемонстрировать сверхлояльность России. Его риторика относительно Запада и Украины еще более агрессивна, чем у самих российских официальных лиц.

Так и сейчас, во время встречи с Лавровым, Лукашенко очень сильно хотел понравиться российской аудитории. Он полностью оправдывал войну России против Украины, мол, «нам другого пути не оставили», так как отвергли все российские ультиматумы. И угроза Запада ядерным оружием, прозвучавшая в Санкт-Петербурге несколько дней назад, — это никакая не инсценировка, все по-настоящему. Лукашенко пожурил Украину за национализм, Литву — за ограничение калининградского транзита. И тем самым выполнил всю обязательную программу.

А вот второй месседж — совсем другой. Судя по всему, Лукашенко сильно напрягает то, что зарубежные политики и медиа, белорусские независимые СМИ называют его марионеткой Путина, говорят, что белорусский диктатор больше не хозяин на своей земле, здесь всем руководит Москва. В такой атмосфере он чувствует себя неуютно.

И поэтому Лукашенко старается это опровергнуть: «и не надо там канючить, кричать, что «здесь Путин захватил Беларусь», «что хочет, то и делает». Да нет, совсем не так. «У нас согласованная разумная политика двух суверенных государств», «мы должны порох держать сухим по всем направлениям».

И еще одно оспаривание оппонентов: «Я постоянно слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация... 30 лет прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не повезли».

И главный аргумент: «А если уж честно, то мы от России получаем все то, что нужно суверенному независимому государству». Ага, и российские войска на своей территории в качестве бесплатного приложения.

И чтобы повысить свой политический вес, свой статус, нужно приподнять себя до уровня кремлевского владыки. «Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы», — говорит он о конфликте России с Литвой вокруг калининградского транзита.

Но то, что могло работать раньше на его имидж, сейчас мало работает. Тот факт, что приходится публично доказывать свою субъектность, оспаривать, что Путин здесь хозяйничает как хочет, уверять, что Беларусь еще не поглотили, — плохой знак для правителя, который четверть века был полновластным правителем страны. Если дело так пойдет дальше, то здешняя элита начнет думать, что «царь ненастоящий», со всеми неприятными последствиями.

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