Кто виноват во всех бедах Беларуси? 5 1.07.2022, 10:13

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Власти поменяли все остальные рынки на российский по очень невыгодному курсу.

Кто виноват во всех бедах Беларуси? Всегда есть кто-то, крайне недружественный и злонамеренный, готовый в любой момент разбить хрупкий хрустальный сосуд в самом центре Европы, и, кровожадно причмокивая, съесть всю высыпавшуюся оттуда соль и гречку. Самоназначенный рулевой уверенно показывает, с какой стороны готовилось нападение, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Так давайте сегодня посмотрим на все четыре стороны света (три из которых сегодня для нас закрыты), и попытаемся вспомнить, как же получилось так, что мы рассорились со всем цивилизованным миром.

На северо-западе у нас Литва и Латвия. Эти прибалтийские страны давно боролись с огромным потоком контрабанды, который в последние годы стал вопиюще большим откровенным. Терпели. В то же время белорусские чиновники многократно позволяли себе оскорблять как руководство Литвы и Латвии, так и граждан. А в довершение построили возле границы АЭС. Со скрипом, но прокатывало. Но в какой-то момент «терпелка» закончилась. И тогда Литва с Латвией неожиданно стали «недружественными» уже не на словах, а на деле.

Важно понимать, что эти страны всегда были сами крайне заинтересованы в партнерстве с Беларусью. Транзит через балтийские порты давал нам широкое окно в мир, а Прибалтийским странам большую выручку за обслуживание белорусских грузов. Сейчас же нам обещают новый портовый терминал в Санкт-Петербурге, но даже российские эксперты сомневаются на его счет как по срокам строительства, так и по возможностями его загрузки. По сути, мы сами закрыли себе выгодный экспортный коридор!

На юге — Украина. Еще совсем недавно, в 2021, торговля товарами с Украиной составляла 14% от нашего экспорта — страна была вторым по величине торговым партнером после России. Причем в Украину мы поставляли значительно больше, чем покупали оттуда, такой рынок сбыта — мечта для любой развивающейся экономики.

Все это безнадежно утеряно с первыми ракетами, полетевшими в сторону Украины с нашей территории и первыми российским военными, пересекшими белорусско-украинцами границу. Для того, чтобы восстановить отношения после окончания войны, могут потребоваться десятилетия.

На западе — Польша. Эта страна была главным нашим партнером по транзиту товаров в Евросоюз. Партнерство начало заканчиваться после событий 2020 года и совсем сошло на нет после толп беженцев на границе. Но удивительно — еще в январе-апреле этого года на этом «вражеском» направлении даже наблюдался рост экспорта (он вырос на 20%). Вероятно, потому, что белорусское правительство понимало: это последний шанс что-то продать в ЕС, и максимально активизировалось. Но санкции начинают работать.

На востоке — «дружественная» Россия. Кавычки здесь не просто так появились, так как называть дружественной страну, которая неприкрыто стремиться поглотить тебя экономически и вводит свои войска, неверно.

Мы променяли все перечисленные выше рынки на один — российский. Политическая сторона этого процесса, понятное дело, никак не связана с экономикой. Для руководителей Беларуси и России сейчас важен только вопрос выживания, они не считают деньги и не считаются с добрососедскими отношениями.

Но если все же заговорим об экономике, важно понимать, что мы не сможем переориентировать на Россию все то, что теряем с другими соседями. Кроме того, мы перестаем конкурировать на уровне европейских производителей и это выльется в деградацию всего производства страны.

Говоря простой аллегорией, мы поменяли все остальные рынки на российский по очень невыгодному курсу. И парадокс в том, что самый сильный удар по нашей экономике нанесет в итоге именно российский рынок, от которого мы уже тотально зависим.

Каждую из этих угроз наше руководство создало самостоятельно. Надо было очень постараться, чтобы ситуация зашла настолько глубоко в тупик, но у них это получилось. Теперь уже не мы отгораживаемся от внешнего мира, а заставляем его отгородиться от нас. Этот забор выстраивается с трех сторон, четвертая осталась открытой, но именно через эту границу к нам постоянно приезжают танки.

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