В Ирландии обнаружили огромную крепость бронзового века
- 1.07.2022, 10:19
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Ее построили между 800 и 1200 годами до н.э.
Археолог из Голуэя обнаружил то, что он описывает как один из самых необычных памятников вероятного бронзового века в Ирландии.
Майкл Гиббонс определил большую крепость, которая окружена валами или сезонными озерами, в парке Кула во время полевых работ в низменностях Буррена к востоку от Горта в графстве Голуэй. Об этом пишет RTE News.
Работая с Muintearas, образовательным проектом Gaeltacht, г-н Гиббонс сказал, что это место было известно и раньше, но его древность подвергалась сомнению.
Однако его недавнее исследование местности показывает, что это уникальная крепость, которая использовала валы как часть своей защиты и, вероятно, датируется периодом между 800 и 1200 годами до нашей эры.
Археолог сказал, что его размеры составляют около 400 м с севера на юг и 110 м с востока на запад, что его можно сравнить с Дун Аонгхаса на Инис Мхор, и там могло жить несколько сотен человек.
Г-н Гиббонс сказал, что это место похоже на гигантское озерное жилище, использующее валы особым образом и расположенное в волшебном ландшафте.
Большая часть его покрыта густым лесом, но он надеется, что дальнейшие исследования и анализ данных LiDAR, полученных с воздуха, выявят множество круглых домов бронзового века внутри крепостных валов.
Крепость расположена в Coole Park.
Описывая это как невероятную находку, генеральный директор Muintearas Шон О Койсталбха сказал, что это огромное дополнение к археологии этого района.
«В древние времена мужчинам и женщинам потребовалась бы огромная работа, чтобы построить его», — сказал он.
«Мы просто огибаем каменные бастионы этого сообщества с огромным количеством информации, которую еще предстоит открыть».