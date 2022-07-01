В Ирландии обнаружили огромную крепость бронзового века 1.07.2022, 10:19

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Ее построили между 800 и 1200 годами до н.э.

Археолог из Голуэя обнаружил то, что он описывает как один из самых необычных памятников вероятного бронзового века в Ирландии.

Майкл Гиббонс определил большую крепость, которая окружена валами или сезонными озерами, в парке Кула во время полевых работ в низменностях Буррена к востоку от Горта в графстве Голуэй. Об этом пишет RTE News.

Работая с Muintearas, образовательным проектом Gaeltacht, г-н Гиббонс сказал, что это место было известно и раньше, но его древность подвергалась сомнению.

Однако его недавнее исследование местности показывает, что это уникальная крепость, которая использовала валы как часть своей защиты и, вероятно, датируется периодом между 800 и 1200 годами до нашей эры.

Археолог сказал, что его размеры составляют около 400 м с севера на юг и 110 м с востока на запад, что его можно сравнить с Дун Аонгхаса на Инис Мхор, и там могло жить несколько сотен человек.

Г-н Гиббонс сказал, что это место похоже на гигантское озерное жилище, использующее валы особым образом и расположенное в волшебном ландшафте.

Большая часть его покрыта густым лесом, но он надеется, что дальнейшие исследования и анализ данных LiDAR, полученных с воздуха, выявят множество круглых домов бронзового века внутри крепостных валов.

Крепость расположена в Coole Park.

Описывая это как невероятную находку, генеральный директор Muintearas Шон О Койсталбха сказал, что это огромное дополнение к археологии этого района.

«В древние времена мужчинам и женщинам потребовалась бы огромная работа, чтобы построить его», — сказал он.

«Мы просто огибаем каменные бастионы этого сообщества с огромным количеством информации, которую еще предстоит открыть».

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