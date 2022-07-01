Белорус заработал на криптовалюте и пригнал Ford Mustang 5 1.07.2022, 10:30

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Вместе с тюнингом машина обошлась в 30 тысяч долларов.

Герою статьи на сайте abw.by 24 года, 5 лет назад он занялся криптовалютами. Только занялся, как его призвали в армию. Все свои заработанные деньги он вложил в криптовалюты – и из 1500$ получилось сделать 10.000. После армии занялся Дмитрий "криптой" плотнее, открыл свои курсы – и сейчас уверенно стоит на ногах.

"Криптовалюты по-прежнему в тренде, в этой сфере можно заработать немалые деньги, – рассказывает Дмитрий. – Сам биткоин пока стоит на месте, во флэте. Но есть другие монеты, которые хорошо летят. Буквально на днях выстрелила монета YFI – со 100 долларов ребята поднимали 6000 долларов. Но кто-то передержал – потерял деньги. В общем, в этом нужно хорошо разбираться, чтобы зарабатывать".

Мы стоим возле заработанного Ford Mustang. Вместе со всеми расходами и тюнингом под версию Shelby машина обошлась в 30.000$, без Shelby вышло бы 25.000. По нынешним временам неплохо!

"У меня была мечта детства – стильный и брутальный американский маслкар Ford Mustang или Chevrolet Camaro, – рассказывает Дмитрий. – Проехал на Camaro – показался слишком жестким и шумным, поэтому все же купил Mustang. Но захотелось сделать его еще более ярким и поставить обвес Shelby. Нет, под капотом обычный 2.3, а не 5-литровый V8. Но даже с ним машина очень быстрая: 316 "лошадок" и 5,5 секунды до "сотни".

Mustang был заказан осенью прошлого года и куплен на аукционе за 11.800$, вместе с доставкой и растаможкой обошелся в 19.000$. Сама машина 2019 года выпуска, пробег 19.000 миль.

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"После пригона на эвакуаторе машина уехала к моему отцу в Поставы, – вспоминает Дмитрий. – Он занимается кузовными работами, поэтому мне ремонт и покраска обошлись бесплатно. Делалась машина не спеша, так как я ездил работать в Дубаи. Уже в начале лета забрал ее из Постав и перевез в Минск. Эксплуатация только-только началась. Даже какие-то мелочи пока еще в процессе: четыре трубы хочу поставить вместо двух сзади, ABS надо починить. Но в целом машина уже едет отлично. И безумно радует!"

Обвес Shelby вместе с дорогущим бампером стоил 4500$. Делают его в Китае, в целом неплохой, хотя по каким-то креплениям не совпадал – пришлось переделывать. Зазор у капота пока не очень ровный, но это поправимо. Капот обошелся в 800$, задняя губа – 500. Выхлопы потянули на 500$. Нужны были запчасти и для кузовных работ: дверь, крыло и фара – все это около 2000$. Покупались запчасти: клаксон, две ступицы и другие мелочи – все это тоже потянуло на 2000$. В итоге машина встала примерно в 30.000$, но точные подсчеты Дмитрий не вел.

В салоне, кроме химчистки, ничего не делалось. Есть сенсорный экран мультимедийной системы, датчики дождя и света, круиз-контроль, дистанционный запуск, камера заднего вида, подогрев и вентиляция кожаных кресел с электрорегулировками. Самое интересное – тумблеры переключения, которые создают особую атмосферу спортивного авто.

Атмосферу создает и звук двигателя. Вроде четыре цилиндра, а звучат так, будто их шесть! Разгон бодрый и веселый – 5,5 секунды до 100 км/ч все же немало. И в отличие от своих предшественников этот Mustang отлично рулится!

При этом помимо отличных динамических данных машина достаточно комфортная. Подвеска не плотная, но и не сильно жесткая. Сидеть удобно, есть большое количество опций и отличная музыка. В городе автомобиль тихий... А вот на трассе, если честно, не очень: арки шумноваты. Но Дмитрий всегда ездит с громкой музыкой в авто, поэтому даже не замечает этот нюанс.

Багажник не самый маленький – 382 литра. В общем, вполне себе практичная машина для повседневной жизни. Да и в целом Mustang очень сбалансированный на фоне конкурентов из Dodge и Chevrolet: красивый, быстрый, комфортный и практичный.

Хотя сзади не самый удобный: места тут разве что для детей. Даже люди невысокого роста упираются головой в потолок. Но на близкие расстояния вполне можно перемещаться и здесь.

"Это мой первый автомобиль, если не считать отцовскую Mazda3 выпуска 2009 года, на которой ездил какое-то время, – говорит Дмитрий. – Конечно, Mustang c тюнингом Shelby дарит огромное количество эмоций и привлекает внимание. Хотя машина не самая редкая, из США их пригнали прилично, но на нее смотрят часто. Особенно нравится детям – они вообще отлипнуть от нее не могут. Буду ездить дальше, каких-то особых планов на нее больше нет. Но думаю над покупкой еще одной машины. Что это будет, пока сам не знаю. Но будет тоже что-то интересное!"

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