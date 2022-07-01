Белорусам обещают идеальное лето в июле 1 1.07.2022, 10:32

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Прогноз Дмитрия Рябова.

Согласно прогнозам, в июле средняя температура воздуха в Беларуси превысит многолетнюю норму на один градус, а по сравнению с июнем повысится на 1−2 градуса. Но это не значит, что жара будет царить каждый день — периодически будет происходить понижение температуры воздуха. Днем будет в основном от +22 до +27°С, ночью от 12 до 14 градусов тепла. Об этом синоптик Дмитрий Рябов рассказал газете «Звязда».

Июль обычно не только самый жаркий, но и самый влажный месяц в году. Осадки ожидаются в пределах климатической нормы — от 12 до 16 дней с дождями. Но при циклоническом характере погоды в отдельные годы количество осадков может превышать норму в 2−3 раза. В июле в среднем бывает до 8 дней с молниями, но может быть и больше — 13−17. Не будем забывать и о таком природном явлении, как град. В июле это не редкость.

Июль — идеальный месяц для любителей купания в реках и озерах, ведь именно в этот месяц температура воды самая стабильная и высокая, от +24 до +28°С.

«Таким образом, в июле ожидается настоящее лето с несколько более высокими температурами и осадками. Это идеальное лето для нашей страны! Остается только наслаждаться этим», — сказал Рябов.

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