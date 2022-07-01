800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины

800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины1
- 1.07.2022, 10:34
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Пентагон в ближайшие дни будет разбирать эти предложения.
800 американских компаний подали 1300 предложений Министерству обороны США относительно инновационного оружия, которое они могут изготавливать для Украины.
Пентагон в ближайшие дни будет разбирать эти предложения и определяться с идеями, какое оружие можно заказать для изготовления Вооруженным силам Украины, а также американским военным, пишет CNN.
Отмечается, что американское Минобороны ищет производителей, которые смогут воплотить свои идеи по изготовлению оружия быстро: более простое вооружение за 30 дней, а более сложное – за 180 дней.
При этом Пентагон ориентируется на те виды оружия, которые Украина указала как ключевые и наиболее нужные для защиты от вооруженной агрессии России:
средства противовоздушной обороны,
вооружение для противотанковой, противопехотной, береговой обороны и противотанковой борьбы,
средства контрбатарейной борьбы,
беспилотники,
средства защищенной связи.