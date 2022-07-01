800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины 1 1.07.2022, 10:34

1,896

Пентагон в ближайшие дни будет разбирать эти предложения.

800 американских компаний подали 1300 предложений Министерству обороны США относительно инновационного оружия, которое они могут изготавливать для Украины.

Пентагон в ближайшие дни будет разбирать эти предложения и определяться с идеями, какое оружие можно заказать для изготовления Вооруженным силам Украины, а также американским военным, пишет CNN.

Отмечается, что американское Минобороны ищет производителей, которые смогут воплотить свои идеи по изготовлению оружия быстро: более простое вооружение за 30 дней, а более сложное – за 180 дней.

При этом Пентагон ориентируется на те виды оружия, которые Украина указала как ключевые и наиболее нужные для защиты от вооруженной агрессии России:

средства противовоздушной обороны,

вооружение для противотанковой, противопехотной, береговой обороны и противотанковой борьбы,

средства контрбатарейной борьбы,

беспилотники,

средства защищенной связи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».