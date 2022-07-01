Военный эксперт рассказал, что происходит в военкоматах Беларуси 10 1.07.2022, 10:37

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Лукашенко готовит страну к мобилизации?

Тренировки и учения с военными комиссариатами в Беларуси идут регулярно, пишет военный эксперт Егор Лебедок.

В период с 4 по 15 апреля проходила комплексная проверка военных комиссариатов Минской области с целью оценки уровня военно-мобилизационной и учетно-призывной работы. В мае 2022 года в военных комиссариатах Брестской области проведено внеплановое занятие по работе пунктов оповещения в сельских советах, проверка мобилизационной готовности ряда организаций к предоставлению транспортных средств в период мобилизации и в военное время, проверка ведения воинского учета в организациях.

Тогда же в военных комиссариатах Минской области прошла совместная штабная тренировка. Один из этапов тренировки - порядок призыва граждан и подачи транспортных средств на пункты сбора. 17-18 мая в ходе мобилизационной тренировки с военными комиссариатами Минской области проводился контроль готовности организаций к восстановлению разрушенных участков дорог, развернуты два пост регулирования и пункт технического прикрытия.

7 июня Министерство обороны сообщило о начале занятий по боевой готовности, которые затронули и военкоматы. С 6 по 11 июня в ряде военкоматов Брестской области прошли занятия по мобилизационной и боевой готовности, проведены тренировки по организации получения (выдачи) материальных средств по мобилизационным нарядам из арсеналов, баз, складов и других воинских частей, проведена тренировка с практической отработкой задач по оповещению военнообязанных, проведено занятие с первоочередными посыльными о порядке оповещения личного состава военного комиссариата. В военкомате Бреста и Брестского района проведено практическое занятие с составом администрация ППСВ, развертывание пунктов приема техники, проведена контрольная явка военнообязанных.

В военкоматах Минской области такие учения начались еще 2 июня. В частности, практические тренировки с администрацией объектов базы проведения мобилизации, практически отработаны вопросы перевода военных комиссариатов с мирного на военное время, проведены занятия с военнообязанными, предназначенными в состав военных комиссариатов, отработаны вопросы охраны и обороны пунктов управления.

Аналогичные проходящим сейчас в Гомельской области учения с военными комиссариатами год назад проходили в Могилевской области, хотя с их плановостью есть вопросы. В ходе текущих учений, в отличие от прошедших в других областях, не предусмотрена отправка военнообязанных в воинские части. Призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут доукомплектовывать штат военкоматов. Судя по ЗЦП, в 17 районных военкоматов Гомельской области планируется призвать в сумме 114 человек, в военкомат Гомеля и Гомельской области - 119.

В ходе учения предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и прибытию военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанные будут отправлены по месту жительства, таким образом будет проверен вопрос контрольного оповещения.

Для проведения оповещения и сбора военнообязанных на пунктах отправки будут развернуты соответствующие пункты оповещения и сбора. Для создания обстановки, приближенной к реальной, в ходе учения спланировано участие подразделений сил специальных операций ВС Беларуси, то есть будет проверяться работа военкомата в условиях действия ДРГ.

В Жлобинском районе с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска. В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, прилегающим к объектам ВС. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.

Учения в Гомельской области во многом повторяют прошедшие учения и тренировки в других областях и не являются проведением «скрытой мобилизации». Все они направлены на отработку действий для проведения мобилизации, в случае ее необходимости, в максимально короткие сроки и наиболее эффективно. По словам Лукашенко, ее можно провести за 2-3 суток.

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