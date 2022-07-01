Ученые рассказали, что общего у человека и осьминога 1 1.07.2022, 10:43

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Специалисты Зоологической станции Антона Дорна, Италия, выяснили, что мозг осьминога по многим характеристикам аналогичен мозгу млекопитающих. Это открывает большие перспективы в изучении эволюции видов, пишет «Новое время».

Осьминог — исключительный организм с чрезвычайно сложным мозгом и уникальніми когнитивными способностями. Настолько высокими, что в некотором роде у него больше общего с позвоночными, чем с беспозвоночными.

Уже в 2001 году секвенирование генома человека показало, что более 45% его состоит из последовательностей, называемых транспозонами, так называемых «прыгающих генов», которые с помощью механизмов молекулярного копирования и вставки или вырезания и вставки могут перемещаться.

Некоторые неактивны, потому что у них накопились мутации на протяжении поколений; другие не повреждены, но заблокированы клеточными защитными механизмами. С эволюционной точки зрения даже эти фрагменты и сломанные копии транспозонов все еще могут быть полезны в качестве «сырого материала», который может лепить эволюция.

Среди этих мобильных элементов наиболее важными являются те, которые принадлежат к так называемому семейству LINE (Long Interspersed Nuclear Elements), обнаруженному в сотне копий в геноме человека и все еще потенциально активному. Традиционно считалось, что активность LINE была всего лишь пережитком прошлого, остатком эволюционных процессов, в которых участвовали эти мобильные элементы, но в последние годы появились новые доказательства того, что их активность тонко регулируется в мозгу.

Геном осьминога, как и наш, богат «прыгающими генами», большинство из которых неактивны. Сосредоточив внимание на транспозонах, которые все еще способны копировать и вставлять, исследователи определили элемент семейства LINE в частях мозга, имеющих решающее значение для когнитивных способностей этих животных.

По словам авторов исследования, это сходство между человеком и осьминогом, которое показывает активность элемента LINE в центре когнитивных способностей, можно объяснить как захватывающий пример конвергентной эволюции — явления, при котором у двух генетически далеких видов один и тот же молекулярный процесс развивается независимо в ответ на сходные потребности.

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