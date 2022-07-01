Что можно было купить за 20 000 белорусских рублей до деноминации и на что хватит двух рублей сейчас 1.07.2022, 10:50

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В 2016 году на эти деньги можно было поесть.

1 июля исполняется шесть лет, как белорусы перестали быть миллионерами. Intex-press сравнил покупательную способность белорусской валюты в июне 2016 года и июне 2022-го.

До деноминации 2016 года два белорусских рубля были равны 20 000.

Вот что «помещалось» в 20 000 рублей в июне 2016 года:

упаковка сыра нарезного 150 граммов

или пакет молока, батон и пакетик с приправой,

или маленькая бутылка пива и баночка плавленого сыра,

или десяток яиц и 350 граммов огурцов,

или пять глазированных сырков.

Грубо говоря, в 2016 году на эти деньги можно было поесть.

В июне 2022 года на 2 рубля из вышеперечисленного можно купить разве что пакет молока

или баночку плавленого сыра,

или 690 граммов огурцов,

или два глазированных сырка.

Покупательная способность белорусского рубля за эти годы снизилась и в долларах:

если в июне 2016 года 20 000 рублей ‒ это был почти доллар, то в июне 2022 года 2 рубля ‒ это всего лишь 78 центов.

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