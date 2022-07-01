Что можно было купить за 20 000 белорусских рублей до деноминации и на что хватит двух рублей сейчас
- 1.07.2022, 10:50
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В 2016 году на эти деньги можно было поесть.
1 июля исполняется шесть лет, как белорусы перестали быть миллионерами. Intex-press сравнил покупательную способность белорусской валюты в июне 2016 года и июне 2022-го.
До деноминации 2016 года два белорусских рубля были равны 20 000.
Вот что «помещалось» в 20 000 рублей в июне 2016 года:
упаковка сыра нарезного 150 граммов
или пакет молока, батон и пакетик с приправой,
или маленькая бутылка пива и баночка плавленого сыра,
или десяток яиц и 350 граммов огурцов,
или пять глазированных сырков.
Грубо говоря, в 2016 году на эти деньги можно было поесть.
В июне 2022 года на 2 рубля из вышеперечисленного можно купить разве что пакет молока
или баночку плавленого сыра,
или 690 граммов огурцов,
или два глазированных сырка.
Покупательная способность белорусского рубля за эти годы снизилась и в долларах:
если в июне 2016 года 20 000 рублей ‒ это был почти доллар, то в июне 2022 года 2 рубля ‒ это всего лишь 78 центов.