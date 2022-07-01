Генштаб ВСУ сообщил об огромных потерях России на войне в Украине 1.07.2022, 10:51

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Новая сводка по ликвидированной живой силе и технике оккупантов.

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще 150 своих военных. Общее число потерь РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 35750.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери войск РФ на 1 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано;

танков - 1577 (+4);

боевых бронированных машин - 3736 (+10);

артиллерийских систем - 796 (+6);

РСЗО - 246 (+0);

средства ПВО - 105 (+1);

самолетов - 217 (+0);

вертолетов - 186 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4);

крылатые ракеты - 143 (+0);

корабли / катера - 15 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8);

специальная техника - 61 (+0).

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