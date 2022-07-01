Генштаб ВСУ сообщил об огромных потерях России на войне в Украине
- 1.07.2022, 10:51
- 2,668
Новая сводка по ликвидированной живой силе и технике оккупантов.
За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще 150 своих военных. Общее число потерь РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 35750.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери войск РФ на 1 июля ориентировочно составили:
личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано;
танков - 1577 (+4);
боевых бронированных машин - 3736 (+10);
артиллерийских систем - 796 (+6);
РСЗО - 246 (+0);
средства ПВО - 105 (+1);
самолетов - 217 (+0);
вертолетов - 186 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4);
крылатые ракеты - 143 (+0);
корабли / катера - 15 (+1);
автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8);
специальная техника - 61 (+0).