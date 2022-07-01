Объявят ли Беларуси дефолт? 3 1.07.2022, 11:02

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Дальше белорусским властям придется рассчитывать только на Россию, у которой и так хватает проблем.

Правительство Беларуси из-за ранее введенных западных санкций заявило, что будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Сообщается, что из-за ограничений владельцы ценных бумаг не дополучают прибыль, отправленную из Беларуси.

«Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций», – подчеркнули в правительстве.

Министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что если последуют попытки объявить стране дефолт, то они только подтвердят намерения Запада «по сознательному искусственному обыгрыванию дефолта».

Udf.by поинтересовался, какие последствия будет иметь решение правительства?

«Мы и так уже окружены забором от остального мира»

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич отметил, что что даже если случится дефолт, это мало что изменит.

«Фактически решение правительства – это дефолт. Наверное, он будет объявлен в отношении Беларуси. Но т.к. из-за санкций на Западе кредиты Беларуси и так не дают (ни МВФ, ни Европейский банк реконструкции и развития, ни коммерческие банки), то по большому счету дефолт ничего не изменит. Мы и так уже окружены забором от остального мира», – сказал Богданкевич.

Дальше белорусским властям придется рассчитывать только на кредиты России.

«Что означает дефолт? Не стоит иметь дело со страной, не стоит вкладывать в нее капитал, не стоит поставлять товары без предварительной оплаты», – пояснил Богданкевич.

Экс-глава Нацбанка обратил внимание на любопытный момент:

«Сегодня Беларусь предлагает собственникам ценных бумаг досрочно выкупить их. Они упали в цене и стоят менее 20% от номинальной стоимости».

Но дефолт негативно повлияет на белорусскую экономику в будущем.

«По сути, сегодня дефолт будет для Беларуси связан только с имиджем. Он больше бьет по сознанию, подрывает имидж и доверие к стране на будущее. Когда отношения с западным миром будут нормализовываться, элементы недоверия к Беларуси останутся. Хотя Аргентина 9 раз оказывалась в состоянии дефолта, но живет и дальше», – сказал Богданкевич.

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