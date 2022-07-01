Сколько денег белорусы тратят на алкоголь? 1 1.07.2022, 11:10

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В стране — «северная» модель потребления спиртных напитков.

В прошлом году организация World Population Review назвала Беларусь самой пьющей страной мира. Белорусский Минздрав опровергнул информацию и пояснил, что для составления рейтинга были использованы старые данные ВОЗ. В рейтинге 2022 года по потреблению алкоголя на душу населения Беларусь располагается на 25-м месте.

Журналисты myfin.by посмотрели статистику и узнали, сколько алкоголя выпивают белорусы, какие напитки покупают чаще всего и сколько денег на это тратят.

Сколько белорусы потратили на алкоголь в первом квартале 2022 года?

Как отмечают эксперты, в Беларуси «северная» модель потребления алкоголя. То есть покупатели предпочитают крепкие напитки. Однако последние тенденции говорят и о росте продаж слабоалкогольных напитков.

Официальная статистика по продажам алкоголя публикуется раз в квартал. На данный момент в открытом доступе только данные за январь – март 2022 года.

За три месяца этого года белорусы потратили на алкоголь и пиво 1,1 млрд рублей. Всего в абсолютном алкоголе продано 1 млн 808 тыс. дал (рост составил 0,6% к аналогичному периоду прошлого года).

По данным статистики, выросли продажи крепких напитков: продажа водки показала рост на 0,6%, коньяков, коньячных изделий и бренди – на 12,8%, ликеров и ликеро-водочных изделий — на 6%. Отмечен рост и менее крепких напитков: игристых вин, включая шампанское — на 1,1% и других слабоалкогольных напитков — на 40,7%.

А вот продажи пива, виноградных и плодовых вин – снижаются. Пива реализовано на 1% меньше, виноградных вин — на 3%, плодовых вин — на 10,5%.

Белорусы стали больше пить?

Если сравнивать показатели за последние 10 лет, то объемы продаж алкогольных напитков за последние 10 лет снизились. К примеру, в 2011 году в Беларуси продали 11,6 млн дал, то в 2021 году — 7,7 млн. Реализация плодовых вин за этот период снизилась более чем на 75%, водки и ликеро-водочных изделий — на 30%, пива — на 15%.

За последние 10 лет наметилась тенденция роста потребления более натуральных продуктов — виноградных, игристых вин, коньяков, коньячных напитков и бренди. Также происходит постепенное перепрофилирование производства алкогольной продукции с содержанием этилового спирта на изготовление вин улучшенного качества.

Больше не самая пьющая страна мира?

По сведениям ВОЗ, Беларусь действительно лидировала по потреблению алкоголя на душу населения с 2007 года и оставалась на верхней строчке до 2014 года. Но уже в 2016 году в стране выпивали 11,2 литра на человека – это 27-е место в мире по потреблению алкоголя.

Если смотреть данные статистики выпитых крепких напитков на душу населения, за 2020 год каждый белорус (старше 15 лет) употребил больше 10 литров алкоголя. Этот показатель выше уровня 2019 года на 0,3 л. Проверить, насколько справедливо организация World Population Review разместила Беларусь на 25-м месте по потреблению алкоголя на душу населения, мы пока не можем. Так как статистику за 2021 год Белстат опубликует только в следующем месяце.

А что с ценами на алкоголь?

Инфляционные процессы коснулись и алкогольной продукции. Цены на напитки с градусом регулируются государством, а в конце апреля было принято решение увеличить стоимость сырья (этиловый спирт-сырец и ректифицированный этиловый спирт). То есть выросли цены на алкоголь, крепость которого превышает 28%.

Отпускная цена таких напитков увеличилась до 5,79 рубля без НДС, а 40% алкоголя — до 7,66 рубля. Отпускная цена плодовых крепленых вин крепостью 18% увеличилась на 3,54 рубля за тару 0,7 литра. В целом, по данным Белстата, цены на алкоголь выросли на 0,41%.

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