Кому из белорусов придется открыть базовые счета в банках? 1.07.2022, 11:33

Новые правила начали действовать с 1 июля.

Белорусы, которые после 1 июля выйдут на пенсию и выберут вариант получать пенсию через банки, должны с этого числа в обязательном порядке открыть базовый банковский счет. На него будут перечислять эти выплаты. Базовые счета предполагают минимальный бесплатный набор услуг, пишет zerkalo.io .

Напомним, белорусы с 1 марта могут открывать базовые счета с минимальным бесплатным набором услуг.

Базовый счет по функционалу не отличается от текущего. Основная разница в том, что базовый счет предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары. Посмотреть полный бесплатных операций по базовому счету можно по ссылке.

Правда, по некоторым пенсиям есть исключение. «Пенсионное обеспечение военнослужащих пока в выплаты социального характера не включаются (которые могут перечислять на базовый счет. — Прим. ред.)», — уточнила консультант управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Богданович. Специалист отвечала на вопросы касательно базовых счетов во время онлайн-трансляции национального центра правовой информации.

Кого обязали открыть счета уже с 1 июля

Белорусы, которые после 1 июля будут выходить на пенсию и выбирать вариант получать пенсию через банки, должны с этого числа в обязательном порядке открыть базовый счет. На него будут перечислять эти выплаты.

«Если получать пенсию через «Белпочта», то базовый счет не обязательно (открывать с 1 июля. — Прим. ред.), — уточняли ранее в Нацбанке. — Для тех, кто с 1 июля 2022 года выходит на пенсию и выбирает для себя банковское облуживание, они обязаны открыть базовый счет. Те лица, которые на сегодня уже являются участниками банковского обслуживания и хотят продолжить обслуживаться в банке, обязаны открыть базовый расчетный счет до 1 июля 2025 года».

В каких банках можно открыть базовые счета

Базовые счета сейчас открывают четыре банка с государственной долей — «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт» и «Белагропромбанк».

«То есть на сегодня четыре банка обязательных для открытия базового счета, остальные — в процессе присоединения, — рассказала Татьяна Богданович. — Мы мониторим ситуацию, знаем, что к проекту будут присоединяться еще банки. Техническая реализация проекта достаточно сложная, поэтому некоторым еще нужно время, чтобы доработать свою программно-техническую инфраструктуру».

Можно ли перевести базовый счет в другой банк?

Можно. «В одном банке базовый счет закрывается, а во втором банке — открывается», — уточняют в Нацбанке. Нюанс в том, что у одного человека может быть только один базовый счет.

Чтобы перейти из одного банка в другой, нужно написать заявление в финучреждение, в которое хотите перейти. При этом нужно не забыть предупредить нанимателя, что у вас появился новый счет, если на прежний перечисляли зарплату.

Переход из одного банка в другой может занять до двух месяцев. В течение этого времени банк, из которого уходит клиент, будет бесплатно переводить деньги в новое выбранное вами финансовое учреждение. Если же деньги на старый счет придут от контрагента (к примеру, вашего нанимателя) на третий месяц, то банк их вернет обратно.

Перенести базовый счет в другой банк можно не чаще двух раз за календарный год. Банк может взимать вознаграждение за второе закрытие базового счета, уточнили в Нацбанке.

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