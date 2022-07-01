По белорусскому IT прокатилась волна увольнений 1.07.2022, 11:36

Отрасль переживает не лучшие времена.

В апреле 2022 года зафиксировано рекордное число уволенных сотрудников в ИТ-сфере. За два месяца отрасль уменьшилась на 3,5 тысячи человек, сообщает thinktanks.by.

Как показывает официальная статистика, в апреле сфера «Информация и связь» уволила 3 529 сотрудников. При этом наняла на работу всего 1 196. То есть занятых в ИТ стало на 2333 меньше – это беспрецедентное явление.

Традиционно бурно растущая отрасль нанимала больше сотрудников, чем увольняла. К примеру, в апреле прошлого года было нанято 1 854 человек, а уволено -- 1 712. То есть на чистой основе занятых в ИТ стало на 142 человека больше.

Спад в отрасли начался еще в марте нынешнего года, когда компании уволили 2 767 человек, а приняли на работу 1 570.

Получается за март-апрель отрасль на чистой основе потеряла 3,5 тысячи работников.

Несмотря на волну увольнений, ИТ остается одной из самых успешных отраслей белорусской экономики. По свежим данным, она оказалась единственной сферой, которая внесла положительный вклад в динамику ВВП.

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