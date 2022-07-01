Белорусский экспорт в ЕС заметно просел 1.07.2022, 11:53

Луканомика несет серьезные потери.

По итогам пяти месяцев 2022 года белорусский товарный экспорт в Евросоюз сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют обновленные данные Белстата по внешней торговле товарами, пишет belmarket.by.

В январе-мае 2022 года товарооборот Беларуси и стран ЕС составил 4 697,3 млн долл. (-25% к уровню 2021 года). Экспорт сократился на 21% – до 2 904,2 млн долл., импорт упал на 30,8% – до 1 793,1 млн долл. Сальдо для РБ оказалось со знаком плюс (1 111,1 млн долл.).

По итогам января-апреля 2022 года также наблюдалось сокращение товарной торговли между Беларусью и Евросоюзом: товарооборот в январе-апреле составил 3 924,4 млн долл. (-20,4% к уровню 2021 года), экспорт в ЕС – 2 453,5 млн долл. (-15,2%), ввоз товаров из Евросоюза – 1 470,9 млн долл. (-27,8%). Позитивное сальдо для РБ сформировалось в размере 982,6 млн долл.

В условиях санкций и ответных мер РБ, а также с учетом потери украинского рынка, внешняя торговля нашей страны, вероятно, будет и дальше перестраиваться, перенаправляя торговые потоки с Запада на Восток.

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