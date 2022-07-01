«С одного куста – больше 40 кг ягоды» 1.07.2022, 12:01

1,440

Как под Минском выращивают 250 сортов винограда.

Виноград на белорусских огородах не считается экзотикой, но и встречается нечасто. Тем не менее виноградари в нашей стране есть. Об особенностях сортов винограда, сложностях ухода и затратах на виноградарство корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала у одного из них.

Виноградом Светлана Воробьева с мужем занялись больше 10 лет назад. Начиналось все с дачи в 6 соток в Дзержинском районе. Когда супруги поняли, что места не хватает, приобрели еще один участок – побольше – в деревне неподалеку.

250 сортов из Европы, Америки и даже Китая

– Однажды я попала на выставку винограда и попробовала ягоду, выращенную у нас. Тогда мне казалось, что это нереально вкусно, хотя теперь знаю – это были самые простые ягоды. После купили пару первых кустиков и подумали выращивать виноград на вино. Искали винные сорта, но и о них, и о вине мы не знали практически ничего. Потом стали появляться YouTube-каналы с урожаями винограда – гроздями больше 1 кг. Нам захотелось иметь что-то подобное, – вспоминает Светлана.

Тогда пара стала более подробно изучать характеристики ягод. И коллекция начала расти.

Сейчас она насчитывает около 250 сортов и гибридных форм (сортов, которые пока не зарегистрированы, как правило, это результат работы народных селекционеров. – Прим. авт.). Особенностями выращивания культуры виноградари делятся на своем YouTube-канале.

– Мы выращиваем сорта и гибридные формы иностранной селекции. К сожалению, в Беларуси виноградарство развито слабо, отечественных сортов ничтожно мало, да и они уступают по вкусу, размерам, форме ягоды и грозди, – поясняет собеседница. – Если мы говорим о столовых сортах (для еды), то лидерами по селекционной работе являются немногочисленные народные энтузиасты, работающие над выведением новых форм винограда. Так, ягода размером в 20 г, гроздь весом в 1 кг и более – не редкость и не работа химических препаратов, а их труд.

География коллекции минчанки огромна: от столовых ягод из России, Украины, Америки до технических и универсальных сортов родом из Прибалтики и Европы.

– В этом году в коллекции появился дикий амурский виноград, а также несколько китайских сортов. Самую дорогую форму мы приобрели этой осенью, это столовый виноград Басанти.

Максимум с одного куста – больше 40 кг ягоды

Сезон у виноградарей длится примерно с марта, когда начинается работа по проращиванию черенков, до ноября-декабря. Основная уборка урожая приходится на вторую декаду сентября.

– Если погода хорошая, то у нас нет нужды снимать весь урожай одновременно. Поэтому справляемся с этим вдвоем, – рассказывает Светлана.

Несмотря на 10-летний опыт, случались у виноградарей и неурожайные годы.

– Много лет назад мы не укрыли лозы на зиму (тогда у нас еще были в основном неукрывные сорта). В мае стало понятно, что урожая практически не будет. Конечно, урожайность колеблется год от года и сильно зависит от погоды. Не только от весны, но и от лета и осени. Именно то, как рос виноград в прошлом сезоне, влияет на результат в этом.

Холодная и дождливая весна нынешнего года тоже дает свои плоды: виноград отстает в развитии на 2–3 недели.

– Если лето и осень будут хорошие, то все обойдется. Но если они подведут, рискуем прийти к зиме с невызревшей лозой, а это – уменьшение или даже отсутствие урожая на следующий сезон. Скорее всего, виноград созреет в этом году позже положенных сроков, – прогнозирует Светлана.

Не меньше опасности для культуры несет град. Обильные осадки в конце августа – начале сентября могут привести к треску ягоды, повлиять на вызревание лозы. В прошлом сезоне по этой причине многие виноградари выкидывали урожай ведрами.

Точными подсчетами объемов урожая Светлана не занималась. Говорит, за цифрами гнаться не хочется. Тем не менее вспоминает: максимально с одного куста удавалось получить чуть более 40 кг ягоды.

– Для нас важно получить максимально вкусную и спелую ягоду без стимуляторов роста. Сейчас у нас много молодых кустов, которые еще не плодоносили или только вступают в плодоношение. Некоторые кусты пошли под замену, поэтому урожай уменьшился.

Всю ягоду семья потребляет сама. Столовую едят, делают из нее изюм и сок для чурчхелы, угощают родных. Универсальная и техническая идет на вино.

– Из 1 кг винограда получается примерно 0,5–0,6 л вина, если мы говорим о стандартных технологиях. Если в ягоде не хватает сахара или хотим его увеличить, можно прибегнуть к увяливанию. Тогда выход конечного продукта меньше, – подчеркивает Светлана.

Сколько стоит виноградарство

Выращивание винограда – удовольствие не из дешевых. Но посчитать, сколько именно было потрачено на посадочный материал и какова сумма коллекции, виноградарь не берется.

– Самое дорогое – это шпалеры, которые делают из металлических, деревянных или бетонных столбов и проволоки. Речь идет не об одной тысяче рублей, если мы говорим о больших объемах. Если высаживать несколько кустов, то и затраты будут небольшими. Укрывной материал в нашем случае – синтетический ватин, тоже недешевый. В Беларуси зимы нестабильны и для гарантированного урожая любой сорт, даже устойчивый, лучше укрывать. Еще это спасает виноград от поздних весенних заморозков. У нас ватином обеспечено около трети плодоносящих кустов, на это ушло более 600 рублей.

Светлана делится: можно сэкономить, укрыв кусты землей или природными материалами. Но на это придется потратить немало времени, учитывая площадь виноградников.

Не обойтись и без садового инструмента: опрыскивателя, секатора, сетки или мешочка для защиты от ос и птиц.

– Пока я шила мешочки сама – из старых занавесок и тонкого спанбонда, – поясняет собеседница.

Виноградари придерживаются направления природного земледелия, поэтому максимально используют натуральные ресурсы, зачастую бесплатные.

– Например, подкормки – это органика, чаще всего навоз (который иногда приходится покупать), травяные удобрения, используем мульчу, опавшую листву, древесную золу. Виноград – большой потребитель калия, поэтому калийные удобрения тоже нужны. Раньше это был примерно 1 пакет (около 10 рублей) на сезон, сейчас, с расширением виноградника, примерно 3–4. Раз в пару лет используем микроэлементы. Это около 10–20 рублей за сезон. Еще виноград поражается грибковыми заболеваниями и требует профилактических обработок. За этот сезон мы уже потратили порядка 100 рублей. К обработкам у нас щадящий подход: стараемся минимизировать химические агенты, но полностью отказаться от них невозможно.

Отличается ли белорусский виноград от французского

Интересуюсь, реально ли в условиях белорусского климата получить такой же урожай, как во Франции или Молдове.

– Смотря что мы имеем в виду под таким же урожаем – его количество, качество. Если речь идет о ягоде на вино, то мы никогда не сможем вырастить ягоду, как в другом регионе. Виноград – уникальное растение, и в каждой местности его урожай отличается, даже если это один сорт. Можем ли мы вырастить ягоду схожего качества? Да. Правильный подбор сортов, агротехники позволяет в наших условиях получить качественную ягоду, пригодную для приготовления хорошего вина. Если говорить о ягоде столовой, то белорусская в разы превосходит привозную, будь то из Молдовы, Турции либо еще откуда-то.

Виноградарь подчеркивает: мы можем снять ягоду с куста в ее лучшей зрелости. Так даже самый простой по вкусу виноград будет превосходить привозной.

– Если говорить об объеме урожая, то в странах традиционного виноградарства он будет выше. Тем не менее и в нашей стране мы можем выращивать качественный виноград в достаточном количестве.

Есть у виноградарей и планы на пополнение коллекции, несмотря на то что в последнее время ситуация с приобретением саженцев сильно осложнилась.

– Значительную часть коллекции мы приобретали на внутреннем рынке у таких же коллекционеров, как мы. Некоторое количество приходило из других стран – России и Украины. Именно там хорошо развита любительская селекция столового винограда. Но путь из Украины закрыт. Внутренний рынок также можно считать закрытым. Из-за вступления в силу Закона «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений» в Беларуси можно продавать только те сорта, которые занесены в госреестр. А их всего 9, да и они уже давно устарели и почти не представляют никакого интереса, даже для начинающего виноградаря, – отмечает Светлана.

Остается вариант искать что-то в России, а коллекцию технических сортов пополнять из Европы. Но там есть только оптовые поставки, да и большинство сортов подходят лишь для южных регионов.

– При возможности свободной торговли саженцами и черенками винограда у нас мог бы быть спрос на них и из-за рубежа. Многие ищут посадочный материал именно у того, кто сам занимается выращиванием культуры. Так можно увидеть реальную картину по урожаям, посмотреть, как все растет, что-то почерпнуть об уходе, – рассказывает Светлана. – Стоит ли выращивание винограда в Беларуси того? Виноград – невероятно благодарная культура, которая ценит любой уход за ней. Когда по осени еще и видишь результат своего труда в виде нарядных и ароматных гроздей, понимаешь – оно того стоило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».