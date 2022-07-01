В ГУР оценили угрозу наступления армии Лукашенко на Украину 1.07.2022, 12:35

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Пребывание семи батальонов у границы побуждает украинское командование усиливать разведку.

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется.

Об этом в интервью Военному телевидению сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"На сегодня прямой угрозы (со стороны Беларуси - ред.) нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это именно основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", - пояснил он.

Но пребывание у границы семи батальонов сил Беларуси побуждает украинское командование действовать адекватно, усиливать разведку.

"А это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта", - констатировал Скибицкий.

"Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - отметил представитель Главного управления разведки.

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