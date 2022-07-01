В ГУР оценили угрозу наступления армии Лукашенко на Украину
- 1.07.2022, 12:35
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Пребывание семи батальонов у границы побуждает украинское командование усиливать разведку.
Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется.
Об этом в интервью Военному телевидению сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
"На сегодня прямой угрозы (со стороны Беларуси - ред.) нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это именно основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", - пояснил он.
Но пребывание у границы семи батальонов сил Беларуси побуждает украинское командование действовать адекватно, усиливать разведку.
"А это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта", - констатировал Скибицкий.
"Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - отметил представитель Главного управления разведки.