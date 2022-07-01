Большое переселение «бурят» 11 1.07.2022, 12:46

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Семьи российских захватчиков удивляются душу и микроволновкам в квартирах украинцев.

Семьи российских оккупантов переселяются на захваченные территории Херсонщины и Запорожья. Они живут в квартирах украинцев, которые бежали от войны.

С середины июня в Мелитополе, в Бердянске и Энергодаре происходит "большое переселение бурят". Чуть ли не каждый день туда приезжает по несколько семей российских военнослужащих, передает 24 канал.

По информации журналистов, расселяются они в основном в новостройках, в квартирах, где до полномасштабного вторжения жили состоятельные люди.

Между собой буряты и якуты при этом хвастаются тем, в каких условиях будут жить их дети, и даже посылают родственникам в Россию фото и видео, как они сидят на унитазах. Хвастаются захватчики также и тем, что принимают душ через каждые 2-3 дня, хотя дома мылись только раз в неделю.

Жены оккупантов, которые всю свою жизнь провели в юртах и ходили стирать на реку, в восторге от новых условий проживания. Им невероятно нравится спать на чистом постельном белье и пользоваться микроволновками.

"Мы фиксируем каждую семью оккупантов, которая прибыла в наши города, создаем перечень адресов, где они отныне проживают. И хотя захватчики считают, что находятся в полной безопасности и вдали от линии фронта, расслабляться им рано. Некоторые "владельцы" новых квартир уже отправились на тот свет", - рассказали представители партизанского движения в оккупированных городах.

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