Оккупанты бегут из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку 5 1.07.2022, 12:54

6,950

Российские дезертиры передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся.

Российские захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсона. Вероятно, опасаясь решительного и неотвратимого наступления ВСУ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как рассказали украинские разведчики, оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

Разведчики рассказали, что в оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18 – 20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения.

«Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют 3 автомата. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся», – сказали украинские разведчики.

В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».