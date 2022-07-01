Оккупанты бегут из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку

Оккупанты бегут из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку5
- 1.07.2022, 12:54
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Российские дезертиры передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся.
Российские захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсона. Вероятно, опасаясь решительного и неотвратимого наступления ВСУ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как рассказали украинские разведчики, оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.
Разведчики рассказали, что в оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18 – 20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения.
«Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют 3 автомата. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся», – сказали украинские разведчики.
В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.