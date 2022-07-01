Минск кипит: до скольки градусов прогреваются в полдень тротуарная плитка, лавочки и асфальт 1 1.07.2022, 13:02

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Журналисты вышли на улицы столицы и измерили температуру всего.

На этой неделе в Беларуси выдалась не жара — спякота. С самого утра и до позднего вечера солнце, будто решившее выполнить весь летний план за несколько дней, нещадно жарило все вокруг (и наши головы в том числе). Перебежки от тенечка до помещения с кондиционером — таким было единственное спасение горожанина, заточенного в бетоне и асфальте.

Редкий минчанин не жаловался на испепеляющее июньское солнце: мы хоть и не в Египте, но «прожарились» до well done точно. Onlíner решил посмотреть, с какими же температурами мы имели дело и насколько эффективно взрослые деревья спасают город от жары. Вооружившись пирометром, в час дня мы вышли на улицы Минска, чтобы зафиксировать температуры на солнце и в тени.

Наш инструмент бытовой. Он не проходил поверку в высоких институтах, но и на «докторскую» точность исследования мы не претендуем. Все — ради удовольствия и развлечения. Гуляем по улицам любимого города и удивляемся.

По метеосводке на улице 32 градуса тепла. Что ж, наш пирометр с этим более-менее согласен (хотя душа уверена, что уже где-то «под сорок»). Идем на пешеходную Комсомольскую. Улица старая и новая одновременно. Дома расположены близко, много камня и совсем юные (либо вусмерть обрезанные) деревья: в тени таких особо не спрячешься от зноя. Но даже они значительно снижают градус. Та плитка, что на солнце, уходит за 46 °C, та, что оказалась в негустой тени, остановилась на 30,7 °C.

«Ударные» показатели выдает древесина: по-настоящему адские лавочки ждут вас на солнцепеке. Темный и ржавый металл тоже рад стараться нагреваться.

Переместимся на проспект Независимости. Асфальт, плитка, мрамор, стены «сталинок», на которые светит солнце, — все стремится к 40 °C. Но посмотрите, какое чудо происходит на клумбе: небольшие цветочные листочки остановились на уровне 29,9 °C. Выходит, зелень — наше все.

Островок безмятежности в парке Горького говорит сам за себя. Лавочка на солнце — на пределе, а в тенечке да на траве — вообще хорошо.

Немного промышленных зарисовок. И снова всего одно взрослое дерево творит чудеса!

А тут дерево, превращенное в доски, нагревается до предела, успевая перещеголять даже темную плитку.

Насколько легче переносить жару у воды? Городская Мухля, увы, не стала спасением. За прохладой все-таки надо ехать к большому водоему и периодически окунаться. Пока вот так.

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