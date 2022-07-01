Генерал Мэттис: Путин ложится спать в страхе 1 1.07.2022, 13:18

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Джеймс Мэттис

Экс-глава Пентагона назвал военные действия РФ «жалкими».

Россия постепенно «увядает» из-за полномасштабной войны против Украины, которая привела к изоляции страны-агрессора. Об этом заявил бывший министр обороны США Джеймс Мэттис на Сеульском форуме, передает CNN.

Он назвал военные действия РФ «жалкими», а ее действия в Украине «аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми».

Мэттис отметил, что один из уроков этой войны – «не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции».

«У нас в Америке есть поговорка – мы говорим, что нации с союзниками процветают, а нации без союзников увядают. И мы прямо сейчас наблюдаем, как Россия увядает на наших глазах», — сказал экс-глава Пентагона.

Также он считает бессмысленными попытки вовлечь Россию в «сообщество наций», пока там у власти диктатор Путин.

«Трагедия нашего времени в том, что Путин – персонаж прямо из Достоевского. Он ложится спать каждую ночь злым, в страхе и думая, что Россия окружена кошмарами. И это направляет его», — добавил Мэттис.

По его мнению, Путин убрал из своего окружения всех, кто был с ним не согласен, поэтому российский диктатор, вероятно, думал, что «украинский народ будет приветствовать его».

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что Путин по-прежнему желает захватить как можно большую часть Украины.

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