«Учения» армии Беларуси продлили до 9 июля

«Учения» армии Беларуси продлили до 9 июля4
- 1.07.2022, 13:25
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Опубликован график.
Беларусь в очередной раз продлила военные учения, в том числе и проводящиеся на границе с Украиной. На этот раз учения продлены до 9 июля, как минимум.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на белорусские телеграм-каналы и график проведения учений на белорусских полигонах:
Борисовский (227-й) до 09.07;
Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
Гожский (под Гродно) до 08.07;
Брестский до 09.07;
Репище (Осиповичи) до 08.07;
Марьина Горка до 09.07;
Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
Неман (под Березовкой) до 08.07;
Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
Отмечается, что на данный момент белорусская армия не готова к каким-либо наступательным операциям.
"Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования", – говорится в сообщении.
Напомним, на блокпостах при въездах и выездах из Киева усилили контроль в связи с угрозой наступление из Беларуси.