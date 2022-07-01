«Учения» армии Беларуси продлили до 9 июля 4 1.07.2022, 13:25

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Опубликован график.

Беларусь в очередной раз продлила военные учения, в том числе и проводящиеся на границе с Украиной. На этот раз учения продлены до 9 июля, как минимум.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на белорусские телеграм-каналы и график проведения учений на белорусских полигонах:

Борисовский (227-й) до 09.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;

Гожский (под Гродно) до 08.07;

Брестский до 09.07;

Репище (Осиповичи) до 08.07;

Марьина Горка до 09.07;

Лосвидо (под Витебском) до 09.07;

Неман (под Березовкой) до 08.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;

Чепелево (под Слонимом) до 08.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;

Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

Отмечается, что на данный момент белорусская армия не готова к каким-либо наступательным операциям.

"Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования", – говорится в сообщении.

Напомним, на блокпостах при въездах и выездах из Киева усилили контроль в связи с угрозой наступление из Беларуси.

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