Александр Роднянский: Лукашенко исчерпан 1 1.07.2022, 13:22

5,452

Александр Роднянский

Для кино он больше неинтересен.

Александр Роднянский украинец, родившийся в Киеве. В 90-х он основал телеканала «1+1», а позже уехал работать в Россию, где возглавил холдинг «СТС Медиа». Кроме работы на телевидении Роднянский продюсировал фильмы («Облачный атлас», «Сталинград», «Левиафан», «Город грехов 2» и многие другие) и делал это очень успешно: его картины четырежды номинировались на «Оскар». Когда начала война, украинец выступил с критикой Путина. Позже ему пришлось уехать из России. В интервью сайту zerkalo.io.

— Давайте поговорим о Беларуси. Вам приходилось снимать в Минске?

Нет. Но я планировал два проекта, которые мы развиваем из США, снимать у вас.

Почему некоторые предпочитают снимать в нашей столице?

— Он выглядит как Москва 70-х. Сегодня в российской столице историю, которая связана с советскими реалиями, вы снять не можете. Москва — город XXI века. Плюс вы рядом, недорого и профессионалы работают.

— Как вы думаете, почему львиная доля кино, которое спонсирует белорусское государство, про войну?

— Как и в России — это краеугольный камень идеологии, благодаря которому власть пытается удерживать свою позицию. Они же наследники и победили. Вы чего? Есть победа, есть жертвоприношение, есть вечный культ. Но, чтобы меня правильно поняли, скажу: я с вечным уважением буду относится ко всему, что связано с победой, но так, как ее использую политики в России и Беларуси, это циничное разрушение памяти, которое способствует забвению жертв Второй мировой войны.

— Если бы Александр Роднянский делал кино о Беларуси в Беларуси, о чем были бы эти фильмы? Важное уточнение: очень хотелось бы, чтобы эти проекты были коммерчески успешными.

— Мне кажется, что у вас давно есть люди, которые создают уникальные сервисы и работают в IT. Я бы делал историю этих ребят, которые вышли из ваших городов/сел и смогли создать компании, которые вовлечены в главные технологические цепочки в мире. Мне интересно, как в них сочетается жизнь в Беларуси, отношение к власти, к людям, с тем, чем они занимаются. Я бы меньше всего занимался исследованием тоталитарной психологии Лукашенко. Он вообще неинтересный персонаж. 2020 год — гениальная история. Как ваши девушки выходили, начитавшись того, как можно совершить революцию цветков. Я недавно задавался вопросом, что этих гавриков в балаклавах заставляло быть настолько жестокими по отношению к людям. Конечно, это сильное эмоциональное переживание Беларуси, которое исторически важно. Я думаю, оно будет частью фундамента культуры и жизни будущего государства.

— Вы сказали, что Лукашенко неинтересный персонаж. Почему?

— Для кино. Про него все понятно. Он исчерпан. Лукашенко равен сам себе. Я не вижу за ним загадки. Аудитория на него насмотрелась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».