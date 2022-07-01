Какой «волшебный пинок» заставил россиян бежать с острова Змеиный 5 Сергей Марченко

1.07.2022, 13:33

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«Добрая воля» московитов значительно усиливается в радиусе действия этого оружия.

Остров Змеиный освобожден. Это улучшает перспективы вывоза украинского зерна по морскому пути. Победим.

Официальное сообщение Оперативного Командования "Юг":

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров".

Источники сообщают, что добрая воля московитов значительно усиливается в радиусе действия M142 HIMARS.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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