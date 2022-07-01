Какой «волшебный пинок» заставил россиян бежать с острова Змеиный

Какой «волшебный пинок» заставил россиян бежать с острова Змеиный5
- Сергей Марченко
- 1.07.2022, 13:33
- 5,058
«Добрая воля» московитов значительно усиливается в радиусе действия этого оружия.
Остров Змеиный освобожден. Это улучшает перспективы вывоза украинского зерна по морскому пути. Победим.
Официальное сообщение Оперативного Командования "Юг":
"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров".
Источники сообщают, что добрая воля московитов значительно усиливается в радиусе действия M142 HIMARS.
Сергей Марченко, «Фейсбук»