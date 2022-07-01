Опубликовали слив телефонных разговоров Балабы и пропагандистки БТ Лебедевой

Опубликовали слив телефонных разговоров Балабы и пропагандистки БТ Лебедевой3
- 1.07.2022, 13:44
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Пропагандисты боялись выходить в город без сопровождения.
В Сети появились слитые телефонные разговоры, где звучат голоса, очень похожие на командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы и пропагандистки БТ Ксении Лебедевой. Даты звонков не уточняются, вероятно, это 2020 год, когда были активными протесты.
В одном из опубликованных разговоров журналистка и командир столичного ОМОНа обсуждают сопровождение во время работы БТ в городе, сообщает «Наша Нiва».
— Дмитрий Владимирович, приветствую!
— Приветствую.
— Беспокоит Лебедева Ксения, БТ.
— Да-да, Ксения, приветствую.
— Мне сказали, что ваши бойцы будут нас сопровождать.
— Конечно.
— Хорошо. А адреса будут у вас или мне нужно будет уточнить?
— Куда вам нужно, чтобы сопровождали? Куда надо, туда и сопроводят. Не проблема.
— Ясно. Я поняла. Хорошо, а как нам с ними состыковаться нужно будет?
— Я услышал. Во сколько они вам нужны?
— Я думаю, ближе к обеду. Где-то с 13, 14, вот так. В это время. Точно не могу сказать, потому что мы завтра будем ехать из Бреста. Вот. Как с дорогой будет.
— Ксения, я понял. Вы будете где-то на улице работать? Ну, я имею в виду, в помещениях, на улице? Где вас нужно сопровождать?
— Скорее всего, в помещении.
— В помещении. В деловом стиле, в костюмах? Ну мне же надо понимать, во что люди должны быть одеты.
— Не костюм! Просто «гражданка» обычная.
— Ага. Хорошо, без вопросов. Давайте так, мы ближе к вечеру тогда после… 18 у вас будут скорректированы планы? Выйдем на связь и все решим.
— Давайте, договорились.
— Договорились.
— Тогда я наберу вас.
В другом слитом разговоре Лебедева просит отдать ей для сюжета запись с милицейского регистратора.
— Да, Ксения, алло.
— Дмитрий Владимирович, приветствую.
— Здрасте.
— Ну мы вот только что отработали с ребятами. Они там писали кое-что на видеорегистраторе. Хотела вас спросить, можем ли мы его себе слить?
— На видеорегистратор? Когда надо… А там какие-то?..
— Ну там ситуация такая получилась, что я пошла прямо в квартиру разговаривать, камеру в квартиру не пустили, а звук писали, а потом прямо на выходе видеорегистратор зафиксировал, что вот был разговор. Ну вот такой момент. Ничего такого нет.
— Ничего такого нет… Хорошо. Без проблем. Пусть ребята со мной свяжутся, я им задачу поставлю, чтобы отдали эту информацию.