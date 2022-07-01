Опубликовали слив телефонных разговоров Балабы и пропагандистки БТ Лебедевой 3 1.07.2022, 13:44

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Пропагандисты боялись выходить в город без сопровождения.

В Сети появились слитые телефонные разговоры, где звучат голоса, очень похожие на командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы и пропагандистки БТ Ксении Лебедевой. Даты звонков не уточняются, вероятно, это 2020 год, когда были активными протесты.

В одном из опубликованных разговоров журналистка и командир столичного ОМОНа обсуждают сопровождение во время работы БТ в городе, сообщает «Наша Нiва».

— Дмитрий Владимирович, приветствую!

— Приветствую.

— Беспокоит Лебедева Ксения, БТ.

— Да-да, Ксения, приветствую.

— Мне сказали, что ваши бойцы будут нас сопровождать.

— Конечно.

— Хорошо. А адреса будут у вас или мне нужно будет уточнить?

— Куда вам нужно, чтобы сопровождали? Куда надо, туда и сопроводят. Не проблема.

— Ясно. Я поняла. Хорошо, а как нам с ними состыковаться нужно будет?

— Я услышал. Во сколько они вам нужны?

— Я думаю, ближе к обеду. Где-то с 13, 14, вот так. В это время. Точно не могу сказать, потому что мы завтра будем ехать из Бреста. Вот. Как с дорогой будет.

— Ксения, я понял. Вы будете где-то на улице работать? Ну, я имею в виду, в помещениях, на улице? Где вас нужно сопровождать?

— Скорее всего, в помещении.

— В помещении. В деловом стиле, в костюмах? Ну мне же надо понимать, во что люди должны быть одеты.

— Не костюм! Просто «гражданка» обычная.

— Ага. Хорошо, без вопросов. Давайте так, мы ближе к вечеру тогда после… 18 у вас будут скорректированы планы? Выйдем на связь и все решим.

— Давайте, договорились.

— Договорились.

— Тогда я наберу вас.

В другом слитом разговоре Лебедева просит отдать ей для сюжета запись с милицейского регистратора.

— Да, Ксения, алло.

— Дмитрий Владимирович, приветствую.

— Здрасте.

— Ну мы вот только что отработали с ребятами. Они там писали кое-что на видеорегистраторе. Хотела вас спросить, можем ли мы его себе слить?

— На видеорегистратор? Когда надо… А там какие-то?..

— Ну там ситуация такая получилась, что я пошла прямо в квартиру разговаривать, камеру в квартиру не пустили, а звук писали, а потом прямо на выходе видеорегистратор зафиксировал, что вот был разговор. Ну вот такой момент. Ничего такого нет.

— Ничего такого нет… Хорошо. Без проблем. Пусть ребята со мной свяжутся, я им задачу поставлю, чтобы отдали эту информацию.

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