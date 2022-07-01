Ученые сделали неожиданные выводы о гендерных ролях в древности 3 1.07.2022, 13:51

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Оказалось, что роли мужчин и женщин 7000 лет назад были менее традиционными, чем считалось.

Археологи изучили погребальные принадлежности из старейшей могилы в Нидерландах. Оказалось, что роли мужчин и женщин 7000 лет назад были менее традиционными, чем считалось, пишет «Хайтек».

Авторы определили пол и возраст некоторых умерших по кремационным останкам. Это позволило им сделать вывод, что кремневые наконечники стрел и каменные топоры, которые традиционно приписываются мужчинам, также часто встречаются в женских могилах.

Традиционная идея о том, что погребальные принадлежности, как личные вещи, отражают повседневную жизнь и, главное, пол умершего, оказывается, работает не всегда.

Почти все погребальные принадлежности не зависели от пола и возраста умершего. Эти вещи, по-видимому, принадлежали родственникам покойного и их намеренно положили в могилу. Это дает хорошее представление о занятиях разных людей.

Могилы стариков, особенно женщин, были богато убраны. По-видимому, у них существовал определенный статус, связанный с возрастом. Также, вероятно, была определенная погребальная традиция, связанная со специальными принадлежностями. В частности, эти вещи были нужны на охоте, при приготовлении пищи, для деревообработки и украшения тела. Например, многие из умерших были посыпаны красной охрой.

В результате авторы сделали вывод, что предметы, которые находились в могиле, нельзя было отнести к определенному гендеру.

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