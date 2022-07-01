Оккупанты беспробудно пьют и дошли до животного состояния из-за обстрелов ВСУ 4 1.07.2022, 13:54

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Перехвачен новый разговор захватчика с женой.

Солдат вражеской армии РФ пожаловался на мощные удары ВСУ, ежедневно накрывающие их позиции. По его словам, командир полка от страха справляет нужду в пакет, а простые солдаты просто напиваются, чтобы "спокойнее" переживать обстрелы.

В этом оккупант признался по телефону жене. Разговор перехватила украинская военная разведка, ее опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на YouTube.

Беседа началась с того, что россиянка поинтересовалась у мужа, что у него с голосом, мол, не пьян ли он и неужели поводом для этого стал какой-то праздник. В ответ захватчик заявил, что "праздник" им каждый день устраивает Украина.

"Подарки" нам шлет... Да, выпили в обед. Юля, ну когда снаряд на головой взрывается, который я буду, б**дь", – возмутился оккупант.

Он добавил, что "прилететь" по их позиции может как утром, когда они спят, или же когда на месте собирается толпа. Захватчик добавил, что спят они не в землянках, а в школе.

Его жена возмутилась, почему это военные из российской противовоздушной обороны не могут отбивать "прилеты" по несчастным солдатам.

"Да не успевают они. Чтобы ты понимала, там командир полка, который в соседнем селе стоит, он с*ет в пакет, потому что выйти не может, ведь постоянно стреляют", – признался оккупант.

Россиянка добавила, что ему уже пора на ротацию или увольнение, ведь в бригаде говорят, что замена идет 10-го и 25-го числа каждого месяца.

"25-го происходит замена, если есть человек, который меня заменит, то да. Но из Урус-Мартана (Чечня) выехало 180 человек. Сюда возвращается только 60. Все отказались – 120 человек", – констатировал оккупант.

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