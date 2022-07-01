Во сколько обойдется пикник с шашлыком на большую компанию 2 1.07.2022, 14:00

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Такой отдых влетит белорусам в копеечку.

Летний отдых у многих ассоциируется с вылазками на шашлыки. Если на пикник на природе неожиданно собирается большая компания, сразу начинаются вопросы: где купить мангал, шампуры, уголь, сколько мяса взять, чтобы хватило на всех, как его мариновать и в какой заоблачный бюджет в итоге обойдутся эти посиделки. Журналисты собрали все, что нужно знать, в одном материале, пишет myfin.by.

Мангал и угли

Мясо – не первое в списке покупок, и вот почему. Чтобы никуда не ходить и тем более не ездить, проще всего заказать мангал через интернет. А доставка день в день есть не у всех площадок. Поэтому лучше эту покупку спланировать заранее.

На специализированных сайтах мы нашли разные расценки, публикуем с разбежкой, но без заоблачных цен, то есть крайние границы могут быть еще выше:

простейший складной мангал – от 9 до 50 рублей;

мангал-барбекю – от 150 до 900 рублей;

мангал с железной крышей — от 300 до 900 рублей (от 900 рублей начинаются предложения для мангалов с беседками);

передвижной мангал — от 180 до 800 рублей;

кованый мангал — от 700 до 936 рублей.

И не забудьте про шампуры, решетки и уголь. На просторах интернета шампуры можно найти по цене до 20 рублей за штуку, решетки – от 45 до 65 рублей. Мешок с углем весом в 3 кг можно купить за 6-7 рублей.

Гурман, Санта, Евроопт, Виталюр: цены на мясо для шашлыков в магазинах шаговой доступности

Если мангал, шампуры, решетки и уголь уже у нас на руках, можно планировать даты для пикника и созывать компанию. А если вас собралось аж 8 человек, как понять, сколько мяса нужно покупать, чтобы хватило на всех? Делимся лайфхаком от повара.

Мясо и птицу без костей для шашлыка покупайте из расчета 300 г сырого продукта на 1 человека плюс 200 г на каждые 5 человек. То есть если на пикнике 8 человек, то вам понадобится 2 кг 600 гр мяса.

Граммовку рассчитали, теперь отправляемся по ближайшим магазинам, чтобы узнать бюджет летнего пикника на 8 человек.

«Гурман». Здесь я увидела традиционный шашлык из свинины по 23 рубля 90 копеек за килограмм. По словам продавца, также большой популярностью пользуются колбаски для гриля. Они стоят в пределах 14–22 рублей за килограмм.

Также в топе продаж и ребрышки – по 17 рублей 90 копеек. Пик продаж полуфабрикатов для пикника приходится на пятницу и субботу, но в будни тоже покупают. Как правило, вся продукция готова к открытию магазина в 9 утра.

«Санта». Здесь классический шашлык из свинины стоит 12 рублей 59 копеек. Шашлык из маринованной курицы обойдется в 8 рублей 99 копеек и 9 рублей 99 копеек в зависимости от маринада. Колбаски для гриля – 11-12 рублей.

«Евроопт». Продавец в 10 утра только начала выкладывать полуфабрикаты на витрину. Стоимость шашлыка в майонезном маринаде – 10 рублей 99 копеек. Колбаски для гриля стоят в районе 10-12 рублей. По словам представительницы сети, пик продаж приходится на четверг и пятницу.

«Виталюр». На витрине представлены несколько видов шашлыков стоимостью от по 13 рублей 99 копеек до 15 рублей 99 копеек.

Вывод: для пикника из 8 человек только на полуфабрикаты понадобится от 23 до 63 рублей.

Как самостоятельно замариновать мясо для сочного и ароматного шашлыка: очень простой рецепт

В интернете можно найти много разных маринадов для мяса. Люди используют уксус, майонез, кефир, соевый соус, белое вино и пиво, чтобы сделать шашлыки нежными и вкусными. Мы нашли самый простой рецепт для приготовления сочного и ароматного мяса на огне.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

мякоть свинины (шея и корейка с небольшим количеством жира – 1,5 кг);

репчатый лук (400 грамм);

кетчуп (3 столовые ложки);

приправа для шашлыка (2 столовые ложки);

немного соли.

1. Свинину нарезаем порционными (примерно одинакового размера) кусками, чтобы каждый хорошо нанизывался на шампур.

2. Репчатый лук чистим и нарезаем довольно толстыми полукольцами. Можно измельчить луковицы в кухонном комбайне, но и с помощью ножа получается очень быстро.

3. Перекладываем измельченный лук в другую посуду, добавляем соль.

4. Теперь руками хорошенько перетираем лук с солью, пока не появится сок.

5. Перекладываем мятый лук вместе с соком к кусочкам свинины, добавляем кетчуп и приправу для шашлыка.

6. Все хорошенько перемешиваем руками, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек мяса.

7. Затягиваем миску пищевой пленкой или закрываем крышкой, отправляем в холодильник как минимум на 1 час, но лучше продержать мясо в маринаде 5-6 часов или всю ночь.

8. Достаем кусочки свинины из миски, стряхиваем лук (он больше не понадобится) и нанизываем каждый кусочек на шампуры.

Всего из указанного количества ингредиентов получается 9 порций шашлыка (то есть 9 шампуров по 5-6 кусочков мяса на каждом). Приятного вам аппетита и отдыха на природе!

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