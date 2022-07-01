По чем в Беларуси продают молодую картошку? 1 1.07.2022, 14:09

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Старую уже есть нежелательно.

Сейчас каждому из нас стоит скорее перейти на молодой картофель. Старые клубни уже не посадишь, но и доедать их нельзя — это может серьезно повлиять на здоровье, пишет telegraf.news.

Сколько хранится картошка?

Срок хранения зависит от сорта и условий. Обычно это период от одной недели до 10 месяцев. Чтобы плод не портился долгое время, его следует хранить в темном, сухом помещении при температуре не выше 3-4°С. Кроме того, место должно хорошо проветриваться.

А вот если температура хранения 18°С градусов, то картошка будет нормальной всего лиши две недели, пишет Гастроном.

Когда появляются опасные фитотоксины?

Тепло и солнце влияют на то, что в плодах со временем разрушается крахмал и появляются клубневые почки — так картофель готовится дать новую жизнь. Чтобы защитить клубни от внешних угроз — бактерий, вирусов, насекомых — концентрацию в клубнях начинает увеличивать алкалоид соланин.

Этот фитотоксин безопасен только в небольших дозах. Позже он становится токсичным, особенно для человека. Обычно это видно по зеленым бочкам. Но даже если их нет, старый плод точно содержит в себе большую дозу алкалоид соланина — есть такую картошку нельзя.

Чем грозит употребление соланина?

Он может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. Полностью разрушается он только при температуре свыше 250 °С. То есть, если вы просто сварите или поджарите картофель, токсин все равно останется.

Признаки, что картошку есть нельзя

Очевидно, что картофель нужно выбросить, если:

стал морщинистым;

стал водянистым;

появились проростки;

появились зеленые или коричневые пятна.

По чем уже продают молодой картофель?

Посмотрим цены в нескольких белорусских магазинах.

На сайте E-dostavka (Евроопт) молодой азербайджанский картофель можно купить по 1,79 BYN за кг. Мытые ранние плоды из Пакистана обойдутся дороже — по 2,39 BYN за кг. А красный картофель (Азербайджан) продают по 2,59 BYN за кг.

Белорусский свежий картофель можно купить в Green за 1,42 BYN/кг или 3,13 BYN/кг. Также продают имортный по 2.27 BYN/кг и российский красный — по 2,56 BYN/кг.

В Гиппо продают белый картофель по 2.19 BYN/кг, российский ранний красный —по 2.53 BYN /кг.

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